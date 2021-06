Kowalski do opozycji: Cieszycie się, że TSUE nas atakuje

Podczas dzisiejszego posiedzenia Sejmu doszło do ostrej wymiany zdań po tym, z porządku obrad zdjęto informację rządu w kwestii wskazania przyczyn, skutków i konsekwencji nakazania przez Trybunał Sprawiedliwości UE natychmiastowego wstrzymania wydobycia węgla w kopalni Turów.

Usunięciu z porządku obrad informacji rządu sprzeciwili się politycy opozycji, którzy wnioskowali o przywrócenie tego punktu obrad. Zarzucili też rządowi, że nie robi nic w sprawie kopalni Turów. Zarzuty m.in. Jacka Protasiewicza i Małgorzaty Tracz odpierał z mównicy Sejmowej Marek Suski z PiS. – Skandalem jest to, że taka mentalność zdrajców, która dominuje na opozycji, powoduje, że stajecie po stronie innego państwa w sporze z Polską. Hańba – powiedział w trakcie swojego wystąpienia.

Tomczyk: Ukarać posła Suskiego

Oburzenia słowami posła Suskiego nie krył Cezary Tomczyk z PO, który zwrócił się do marszałek Sejmu o ukaranie polityka PiS wykluczeniem z obrad.

– Proszę o stanowczą reakcję w takiej sytuacji, kiedy ze strony pana posła Marka Suskiego, w kierunku opozycji padają słowa o mentalności zdrajców. To jest absolutny skandal, że takie słowa padają. Ja dzisiaj wnoszę oficjalnie o to, żeby pana posła Suskiego ukarać, żeby pan poseł Suski był wykluczony z obrad i proszę o stanowczą reakcję pani marszałek wtedy, kiedy takie słowa padają na tej izbie – mówił Tomczyk.

– Jeżeli my sobie pozwolimy w polskim Sejmie, żeby słowa o zdradzie padały w taki prosty sposób, to przypomnę, że pan premier powiedział, że sprawa Turowa jest załatwiona. Pan premier Morawiecki publicznie kłamał w tej sprawie – dodawał.

Kowalski: Powiedział prawdę

Następnie głos zabrał Janusz Kowalski z Solidarnej Polski, który przyznał Suskiemu rację. – Wspieram absolutnie rozmowy na temat Turowa i rozmawiam ze związkowcami, ale związkowcy i górnicy nie potrzebują fałszywych adwokatów, nie potrzebują tych polityków Platformy i Lewicy, którzy mówią, żeby zamykać polskie górnictwo, którzy cieszą się z tego, że KE, że TSUE nas atakuje.

– To, co powiedział Marek Suski, to prawda. Wy nie wiecie, co to jest lojalność wobec Polski. Nie wiecie. Wy się cieszycie, że TSUE nas atakuje. Chcecie pomóc górnikom, Turowowi, najlepiej po prostu milczcie – stwierdził Janusz Kowalski w Sejmie.

Czytaj też:

"Zdajcie sobie wszyscy z tego sprawę". Mocne wystąpienie Winnickiego w SejmieCzytaj też:

Prezydent: Żyjemy nadzieją, że ludzkość weszła na ścieżkę powrotu do normalności