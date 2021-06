Zmiany w PO. Schetyna ma nową funkcję

O zmianach personalnych na szczeblu regionalnym poinformowano w poniedziałek na profilu dolnośląskiej PO na Twitterze.

"Grzegorz Schetyna przejął z mocy statutu obowiązki przewodniczącego regionu dolnośląskiego Platformy Obywatelskiej. Dotychczasowy szef regionu Jarosław Duda złożył rezygnację z funkcji. Nowemu szefowi regionu gratulujemy, a Panu europosłowi J. Dudzie dziękujemy za 4 lata pracy w regionie" – napisano w mediach społecznościowych.

Kariera polityczna Schetyny

Grzegorz Schetyna zasiada w Sejmie jako poseł nieprzerwanie od 1997 roku. W latach 2007–2009 był wicepremierem oraz minister spraw wewnętrznych i administracji w pierwszym rządzie Donalda Tuska, a w latach 2014–2015 ministrem spraw zagranicznych w rządzie Ewy Kopacz.

Jest jednym z założycieli i liderów Platformy Obywatelskiej, był przewodniczącym jej klubu parlamentarnego w latach 2009–2010, sekretarzem generalnym PO w latach 2001–2003 i 2004–2010, wiceprzewodniczący partii w latach 2010–2013 oraz jej przewodniczącym w latach 2016–2020.

W 2020 r. Schetyna zrezygnował z ubiegania się o ponowny wybór na szefa PO i rekomendował na to stanowisko Tomasza Siemoniaka. Ten przegrał wewnętrzne wybory z Borysem Budką.

Tusk wraca?

Powrót Schetyny do władz Platformy może mieć znaczenie w kontekście ostatnich doniesień na temat Donalda Tuska. Były premier, były przewodniczący Rady Europejskiej, a obecnie szef Europejskiej Partii Ludowej ma szykować się do powrotu do krajowej polityki i – według nieoficjalnych doniesień – może zastąpić Budkę w fotelu lidera PO.

