Prof. Wiącek zabrał głos po wyborze na RPO. Wskazał swoje priorytety

Sejm powołał prof. Wiącka na stanowisko RPO. Teraz zgodę na powołanie musi wyrazić Senat.

"Za" kandydaturą prof. Marcina Wiącka, którego zgłosiła opozycja, a następnie poparł PiS, głosowało 380 posłów, przeciw było 3, a 43 wstrzymało się od głosu (w tym 40 posłów z klubu PiS).

Dzisiejsze głosowanie w Sejmie było szóstą. próbą wyboru RPO, po tym jak we wrześniu ubiegłego roku wygasła kadencja Adama Bodnara.

Wiącek: Credo RPO art. 30 konstytucji

– Oczywiście jest jeszcze etap senacki do tego, aby urząd Rzecznika Praw Obywatelskich funkcjonował w sposób nieprzerwany. Jestem dumny, że to porozumienie ukształtowało się wokół mojej osoby. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt i czuję się z tego powodu niezwykle zobowiązany – powiedział Wiącek po głosowaniu.

– Jeżeli chodzi o moje priorytety, tak jak wspominałem na posiedzeniach komisji, uważam, że credo Rzecznika Praw Obywatelskich powinien być art. 30 konstytucji, zasada ochrony godności człowieka, każdego człowieka przed wykluczeniem. Każdy człowiek ma prawo do godnego życia, prawo do tego, żeby realizować swoje marzenia i ja jako RPO będę każdego człowieka, który się zwróci o pomoc, otaczał opieką – zapowiedział.

Przedłużona kadencja Bodnara

Od 2015 roku funkcję RPO pełni Adam Bodnar. Choć jego kadencja upłynęła we wrześniu 2020 roku, parlament do tej pory nie wybrał jego następcy. 15 kwietnia Trybunał Konstytucyjny zdecydował, że pełnienie urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich po upływie jego kadencji jest niezgodne z konstytucją. Prezes TK Julia Przyłębska poinformowała, że przepis ten traci moc po upływie trzech miesięcy od opublikowania wyroku Trybunału w Dzienniku Ustaw.

Kim jest Marcin Wiącek?

Dr hab. Marcin Wiącek od 2009 r. pracuje jako nauczyciel akademicki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2007 r. jest zatrudniony w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. W latach 2014–2018 był członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Od 2017 r. jest kierownikiem Zakładu Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji UW.

Czytaj też:

Przewodniczący Nowoczesnej o wyborze RPO: Zachowamy się konsekwentnieCzytaj też:

Sejmowa komisja zdecydowała ws. kandydatury Wiącka na RPO