Sposoby na piękny zapach w domu

Przyjemny aromat, który roztacza się w pomieszczeniu, wpływa na nasze dobre samopoczucie oraz odpręża i relaksuje. Właśnie dlatego warto zadbać o to, żeby po wejściu do domu poczuć wspaniały zapach. Jak odświeżyć wnętrze i wprowadzić do niego delikatną woń? Zobacz kilka niedrogich sposobów, dzięki którym wniesiesz do mieszkania porcję orzeźwienia i harmonii.

Jak stworzyć przytulne wnętrze? Dom to znacznie więcej niż cztery ściany. W ostatnich miesiącach w mieszkaniu spędzamy znacznie więcej czasu. Z miejsca odpoczynku, spotkań ze znajomymi i spędzania bezcennych momentów z rodziną, nasza przestrzeń zmieniła się również w biuro. Właśnie dlatego niezmierne istotne jest wprowadzanie do domu elementów wystroju oraz dodatków, dzięki którym w szybki sposób zapomnimy o natłoku obowiązków. Przede wszystkim wydziel dwie strefy: do pracy oraz relaksu. Miejsce, w którym stoi komputer powinno być utrzymane w minimalistycznym duchu. Dzięki temu znacznie łatwiej skupisz nie na wykonywanych czynnościach. W części przeznaczonej na odpoczynek postaw na miękkie faktury i zielone akcenty w postaci kwiatów. Kilka ozdobnych poduszek sprawi, że chwila z książką będzie znacznie przyjemniejsza. Przy wyborze roślin zwróć szczególną uwagę na te odmiany, które oczyszczają powietrze. My polecamy pięknego zamiokulkasa, sansewerię lub strelicję. Odpowiedni aromat do mieszkania Sprawdzonych sposobów na odświeżenie powietrza w domu jest kilka. Podstawową zasadą, o której niestety większość z nas zapomina jest korzystanie z kuchennego okapu. Ten sprzęt wciąga brzydkie zapachy powstałe np.: podczas gotowania. Do mieszkania w łatwy sposób wprowadzisz również nowy aromat. Oto akcesoria, które z pewnością Ci się przydadzą: Dyfuzor zapachowy – to stylowy dodatek, który świetnie podkreśli charakter wnętrza. Kompozycja ukryta w szklanym słoiczku, subtelnie uwalnia się za sprawą drewnianych patyczków. Wybór aromatów jest naprawdę spory i bez problemu znajdziesz „ten jedyny”. Świece – najlepiej sprawdzą się podczas chłodnych wieczorów. Poza walorami zapachowymi, delikatny płomień relaksuje i koi nerwy. Zawieszki DIY – coś dla fanów robótek ręcznych. Do bawełnianego woreczka włóż pokruszone kwiaty, zioła lub nasączony olejkiem eterycznym ryż. Tak przygotowaną saszetkę zawieś w szafie. Podczas lata wybieraj orzeźwiające morskie i kwiatowe kompozycję. Zimą na sklepowych półkach wypatruj świec o korzennych oraz pudrowych aromatach. Zapal knot lub ustaw dyfuzor i ciesz się niezwykłą wonią, która będzie roztaczała się w mieszkaniu.