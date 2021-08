"Fit for 55". Dlaczego ten program jest tak niebezpieczny dla Polski?

Nasz temat okładkowy to "Zielony zamach na Polskę". Piszemy o najnowszym pomyśle, programie Komisji Europejskiej, który - jeśli zostanie wprowadzony w życie i zrealizowany - może doprowadzić Polskę do gospodarczej ruiny. Co się znajduje w tym programie? I dlaczego jest on tak dla Polski niebezpieczny? – o tym w tekstach okładkowych najnowszego numeru tygodnika "Do Rzeczy". Dlaczego jeszcze warto sięgnąć po nowy numer naszego tygodnika? Posłuchajcie Kamili Baranowskiej.