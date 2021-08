Poszukiwania zaginionego polityka PSL. Z Wisły wyłowiono ciało

Do wypadku doszło w niedzielę około godziny 18. Do zdarzenia doszło na Wiśle na wysokości Świniar (gm. Słubice) i Kępy Polskiej (gm. Bodzanów). To tam trzech mężczyzn, którzy wędkowali, wpadło do rzeki.

Tragiczny wypadek

Dwóch z nich na szczęście udało się szybko uratować. Jednego wyciągnęli z rzeki świadkowie zdarzenia, a drugiego strażacy, których wezwano na miejsce wypadku.

Trzecim mężczyzną okazał się polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego Mariusz Bieniek. Niestety, jego nie udało się wyłowić z rzeki. Od poniedziałku trwają jego poszukiwania.

Służby do późnych godzin wieczornych poszukiwały trzeciego z mężczyzn, ale bezskutecznie. W akacji wzięli udział strażacy z OSP Słubice, OSP Dobrzyków, OSP Kępa Polska, OSP Słupno, strażacy z Państwowej Straży Pożarnej z Płocka u Legionowa. W poszukiwaniach wykorzystano sześć łodzi ratunkowych do przeczesywania terenu. Działania utrudniała ciężka pogoda.

– Obfite opady utrudniają działania, natomiast cały czas jesteśmy na wodzie i prowadzimy poszukiwania, także z lądu. Dotąd nie odnaleźliśmy zaginionego. Akcja będzie kontynuowana dziś do zmroku, a jeżeli nie przyniesie rezultatu, zostanie wznowiona jutro rano – mówił w poniedziałek wieczorem rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku st. kpt Edward Mysera.

Ciało w Wiśle

W środę podano informację, że w Wiśle odnaleziono dryfujące ciało. Na miejsce został wezwany prokurator. Na razie nie wiadomo, czy należy ono do zaginionego starosty płockiego. Potrzebna będzie identyfikacja.

Ciało zauważono ok. dwóch km od mostu im. Legionów Piłsudskiego w Płocku – przekazał "Tygodnik Płocki".

