„Do Rzeczy” nr 40: Unijni hucpiarze pouczają Polskę

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– Zjednoczona Prawica nie traci poparcia wyborców, ale traci ich szacunek. Może liczyć tylko na to, że opozycja jest niezdolna, by to wykorzystać – zauważa Rafał A. Ziemkiewicz w tekście „PiS-PO: wojna na wymęczenie”.

– Nie mam dobrych wiadomości dla fanów Bonda. Daniel Craig rozstaje się z rolą superagenta w stylu sentymentalno-patetycznym, a przyszłość najdłuższego (i najbardziej dochodowego) cyklu w dziejach kina stoi pod znakiem zapytania – ocenia Wiesław Chełminiak w artykule „Żegnaj, Jamesie”.

– Czekaliśmy na nową książkę Roda Drehera z nadzieją, że zmusi ona do ponownej refleksji chrześcijański świat, skłonny coraz bardziej poddawać się moralnej i duchowej apatii. W jej tytule „Żyć bez kłamstwa” autor nawiązał do apelu Aleksandra Sołżenicyna z 1974 r., by „nie żyć w kłamstwie”. Na podstawie wielu rozmów z osobami, które przeżyły agresywny komunistyczny totalitaryzm w naszej części świata, doszedł do tragicznej diagnozy: Zachód zostaje dobrowolnie poddany innemu „miękkiemu totalitaryzmowi” – pisze ks. Robert Skrzypczak w tekście „Nowy miękki totalitaryzm”.

– Bitwa chocimska odbiła się głośnym echem w ówczesnej Europie i długo uznawana była za jedno z najwspanialszych zwycięstw polskiego oręża. Zdumiewać może natomiast to, że niedawno miała zostać wykorzystana jako rzekomy symbol „przyjaźni polsko-tureckiej – zauważa Witold Repetowicz w artykule „Cud nad Dniestrem”.

– Wrześniowe głosowanie do Bundestagu zakończyło epokę Angeli Merkel. Scena polityczna za Odrą przesuwa się w lewo – pisze Piotr Semka w tekście „Wszystko do góry nogami”.

– Obawa przed wysoką inflacją i bankructwem olbrzymiego chińskiego dewelopera, niepokój związany z rekordowym długiem USA oraz ze zbliżającą się dużymi krokami normalizacją polityki pieniężnej przez Fed mogą doprowadzić do gwałtownych tąpnięć nie tylko na rynkach akcji – ostrzega Jacek Przybylski w artykule „Strach w oczach inwestorów”.

Na łamach nowego „Do Rzeczy” również Sławomir Cenckiewicz wspomina Jerzego Targalskiego.

Nowy numer „Do Rzeczy” w sprzedaży od poniedziałku, 4 października 2021