"Nie pamiętacie już polskich strażaków?". Szwedzki portal apeluje, aby władze wsparły Polskę

"Rządzie, czy nie pamiętasz już polskich strażaków, którzy gasili lasy w Szwecji? Teraz w Polsce, a płomienie to wojna hybrydowa na granicy, na którą napiera białoruski dyktator z powiązaniami z Moskwą" – pisze portal Bulletin, wzywając szwedzkie władze do pomocy Polsce w ochronie granic przed sterowanym z Mińska atakiem hybrydowym.

Tylko ogólniki, konkretów brak

Serwis przypomina, że w lipcu 2018 roku w Szwecji szalało ponad 50 pożarów na rozległym terenie w środkowej i północnej części kraju. Spłonęło ponad 25 tys. hektarów lasów. "Nasz sąsiad wysłał 44 wozy strażackie i 139 strażaków. Gdy konwój wjechał na (drogę) E4, został powitany przez ludzi ze szwedzkimi i polskimi flagami" – czytamy.

Szwedzki portal wytyka, że teraz "czerwono-zielony rząd (socjaldemokratów oraz Zielonych – PAP) zachowuje się pasywnie". "Szefowa MSZ Ann Linde obecna była na Radzie Ministrów UE i mówiła o zamrożonych aktywach, zakazie wjazdu i innych ogólnounijnych sankcjach wobec białoruskiego aparatu państwowego. Rząd nie zaplanował jednak żadnej własnej akcji pomocy na miejscu w Polsce" – podkreślono.

Morawiecki dla "Bilda": Broniąc naszej granicy, bronimy całej Europy

Premier w wywiadzie udzielonym tabloidowi "Bild" zaznacza: "My, Polacy, jesteśmy zdeterminowani, aby na wszelkie sposoby chronić naszą granicę, będącą zarazem wschodnią granicą Europy i NATO". Jak mówił obrona granic jest ważna, bo jeśli nie będziemy w stanie powstrzymać tysięcy migrantów teraz, to wkrótce kolejne setki tysięcy lub miliony będą zmierzać z Afryki lub Bliskiego Wschodu do Europy, a zwłaszcza do Niemiec.

