Wicemarszałek Senatu złożyła zawiadomienie do prokuratury. Chodzi o wypowiedź nt. LGBT

Wicemarszałek Senatu zarzuciła przedstawicielowi środowiska pro-life "nawoływanie do nienawiści" oraz "publiczne znieważenie grupy ludności" – podał portal polsatnews.pl.

Zawiadomienie do prokuratury

– Zawiadomienie zostało skierowane do prokuratury Warszawa – Śródmieście i dotyczy możliwości popełnienia przestępstwa przez przedstawiciela obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej "Stop LGBT", pana Krzysztofa Kasprzaka w czasie debaty sejmowej, która odbyła się 28 października 2021 roku Wnoszę do prokuratury, by zbadała jego słowa pod kątem przestępstwa nawoływania do nienawiści z art. 256 Kodeksu karnego i publicznego znieważenie grupy ludności, czyli art. 257 – poinformowała Gabriela Morawska-Stanecka.

Chodzi o obywatelski projekt zmian w Prawie o zgromadzeniach, nazwany medialnie "Stop LGBT". Autorami są członkowie Fundacji "Życie i Rodzina" Kai Godek. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie zakazu organizacji tzw. marszów równości. Podpisało się pod nim ponad 140 tys. osób. Założenia przedstawił z mównicy sejmowej w październiku tego roku Krzysztof Kasprzak. Jego wystąpienie próbowali zagłuszyć posłowie Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Później demonstracyjnie odwrócili się plecami.

– Uważam, że najlepiej by się stało, aby – jako że mamy do czynienia z człowiekiem młodym – skierowano pana Kasprzaka do prac społecznych. Kara powinna uczyć. Myślę, że wiele mogłaby nauczyć go praca na przykład z nastolatkami, którzy przeszli próby samobójcze przez hejt, jakiego doświadczyli jako osoby LGBT – oznajmiła cytowana przez polsatnews.pl polityk Nowej Lewicy.

