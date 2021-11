Skoki narciarskie. Podczas konkursów w Zakopanem i Wiśle osobna strefa dla niezaszczepionych

W ubiegły weekend rozpoczął się zimowy sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich.

Szef PZN Apoloniusz Tajner poinformował na antenie Radia Zet, że podczas konkursów Pucharu Świata w Wiśle i Zakopanem kibice niezaszczepieni i zaszczepieni będą mieli osobne strefy. Wyjaśnił, że ta decyzja Polskiego Związku Narciarskiego to odpowiedź na pismo, które związek otrzymał od biura rzecznika praw obywatelskich. RPO pytał w nim o to, czy konkursy w Wiśle i Zakopanem obejrzą tylko zaszczepieni. PZN miał bowiem plan, by wpuszczać na obiekty jedynie tych kibiców, którzy przyjęli już swoją dawkę preparatu.

– Odpowiedzieliśmy na to pismo. Ciągle uważam, że to był dobry krok z naszej strony. Gdy podejmowaliśmy decyzję o wpuszczaniu tylko zaszczepionych, mieliśmy taką sytuację, że pandemia się rozwijała. A to było kilka miesięcy temu. Za sprawą naszej odpowiedzi ta początkowa decyzja zostaje zmodyfikowana – zapowiedział Tajner.

Osobne strefy

W Wiśle (4 i 5 grudnia) i Zakopanem (15 i 16 stycznia) podczas konkursów powstaną 2 strefy – dla widzów zaszczepionych i niezaszczepionych. – To jest związane z tym, że troszeczkę inną przestrzeń muszą mieć kibice niezaszczepieni. Oni muszą mieć m.in. odstępy półtorametrowe. Pewnie odezwą się głosy, że naznaczamy zaszczepionych, ale musieliśmy podjąć taką decyzję – tłumaczy prezes PZN.

Jak przekazał Apoloniusz Tajner, ze względu na konieczność zachowania dystansu liczba kibiców, która wejdzie do strefy dla niezaszczepionych, będzie niewielka. Nie wiadomo na razie, ile miejsc przewidziano w strefie dla osób bez szczepienia przeciw COVID-19.

Czytaj też:

Rektor UJ chce, by pracownicy i studenci informowali, czy przyjęli szczepionkęCzytaj też:

Austria: Protestowali przeciw obowiązkowi szczepień. Mogą stracić pracę