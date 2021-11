Prezydenci V4 apelują o szczepienie się przeciw COVID-19

"Sytuacja epidemiczna w naszym regionie jest poważna, a przez nowy wariant koronawirusa może się jeszcze pogorszyć, dlatego apelujemy do wszystkich, by zaszczepili się przeciwko COVID-19" – ogłosili w poniedziałek we wspólnym oświadczeniu prezydenci państw V4.

Przywódcy wskazują: "Nauka jest jasna: szczepionki są nasza najlepszą, najefektywniejszą metodą zapobiegania COVID-19 i ochrony przed tą chorobą; znacząco zmniejszają ryzyko poważnych komplikacji i śmierci".

"Jako prezydenci państw Grupy Wyszehradzkiej wzywamy wszystkich do przyjęcia szczepionki tak szybko, jak to tylko możliwe, w trosce o zdrowie własne i najbliższych" – czytamy w stanowisku.

MZ ogłasza nowe restrykcje

– W ostatnich dniach pojawiła się nowa mutacja koronawirusa nazwana przez WHO Omikronem. Generuje ona ryzyko przyspieszenia procesów pandemicznych, co zmienia nasze podejście do walki z pandemią – wskazał szef resortu zdrowia podczas konferencji prasowej.

– Jest to element, który zmienia nasze podejście do dalszej walki z pandemią. Musimy docenić wagę tego zjawiska i ryzyka, jakim jest pojawienie się nowej mutacji – mówił Niedzielski.

W ramach pakietu wprowadzono m.in. zakaz lotów do siedmiu państw afrykańskich, w tym do RPA. Osoby, które będą wracały z tych krajów, będą miały wydłużoną kwarantannę do 14 dni.

To jednak nie koniec. Pakiet alertowy zawiera też obostrzenia krajowe. W ramach pakietu alertowego wszystkie obiekty, które miały limit zapełnienia 75 proc., będą miały ten limit zmniejszony do 50 proc. m. in. – kina, teatry, gastronomia, hotele, opery, kościoły. Nie dotyczy to osób zaszczepionych. W zgromadzeniach i uroczystościach może uczestniczyć max. 100 osób. Limit uczestników w wydarzeniach sportowych (poza obiektami) to 250 osób.