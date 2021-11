Kulesza i Braun ponownie wykluczeni z obrad Sejmu

O założenie maseczek ochronnych zostali poproszeni Grzegorz Braun, Jakub Kulesza oraz Krzysztof Bosak. Tylko ten ostatni zareagował na wezwanie marszałek Sejmu Elżbiety Witek.

– Obu panom posłom zwracam uwagę, że zakłócają panowie obrady Sejmu. Obu panów przywołuję do porządku. Proszę o założenie maseczek – zwracała się do Konfederatów marszałek.

Wobec braku reakcji z ich strony podjęta została decyzja o wykluczeniu ich z obrad niższej izby parlamentu.

– Posłowie Grzegorz Braun i Jakub Kulesza nadał uniemożliwiają prowadzenie obrad Sejmu. Podejmuję decyzję o wykluczeniu panów z posiedzenia Sejmu. Proszę opuścić salę – powiedziała Witek.

Do podobnych sytuacji dochodziło wcześniej już kilka razy.

Sejm odrzucił poprawki Senatu

We wtorek Sejm zagłosował za odrzuceniem wszystkich ośmiu poprawek do ustawy o ochronie granicy zaproponowanych przez Senat. ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

Senackie poprawki

W piątek Senat wprowadził do nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskie łącznie osiem poprawek. Senatorowie chcieli wprowadzić do projektu ustawy m.in. zapis, który zezwalałby na nieograniczoną pracę dziennikarzy i przedstawicieli mediów w pasie przygranicznym z Białorusią. Obecnie jest to niemożliwe z racji na stan wyjątkowy obowiązujący od 2 września tego roku w 183 miejscowościach województw podlaskiego i lubelskiego

Przepisy nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej i niektórych innych ustaw umożliwią zakazanie przebywania w strefie nadgranicznej. Zakaz będzie mógł być wprowadzony na szczególnie narażonych obszarach przy linii granicy zewnętrznej w drodze rozporządzenia szefa MSWiA po zasięgnięciu opinii komendanta głównego Straży Granicznej. Z zakazu wyłączeni będą m.in. mieszkańcy oraz osoby prowadzące tam działalność. Na czas określony i na określonych zasadach komendant placówki SG będzie mógł zezwolić na przebywanie tam również innych osób, np. dziennikarzy.

