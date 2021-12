Kaczyński, Morawiecki, Orban, Abascal. Liderzy europejskiej prawicy spotkają się w Warszawie

Jak informuje Polskie Radio, w spotkaniu wezmą udział m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, szef węgierskiego Fideszu Victor Orban oraz przewodniczący hiszpańskiej partii VOX Santiago Abascala.

Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel wskazuje, że Warsaw Summit jest kontynuacją współpracy, która rozpoczęło podpisaniem wspólnej deklaracji latem tego roku. – PiS chce utworzyć platformę do dyskusji i porozumienia, zarówno w kwestii przyszłości Unii Europejskiej, jak i jej ewentualnej reformy – przekazał Fogiel.

Spotkanie liderów europejskich partii konserwatywnych zainauguruje wystąpienie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Wydarzenie Warsaw Summit rozpocznie się w sobotę 4 grudnia, o godz. 10.00.

Wspólna deklaracja liderów europejskiej centro-prawicy

Na początku lipca wicepremier Jarosław Kaczyński poinformował o podpisaniu przez ok. 10 partii w tym z Węgier, Włoch, Francji wspólnej deklaracji.

–Dzisiaj co najmniej w kilku stolicach europejskich, przywódcy wielu partii m. in. w Hiszpanii VOX, we Francji Zgromadzenie Narodowe Marine Le Pen, Fidesz na Węgrzech, a w Polsce PiS podpisują wspólną deklarację – poinformował na konferencji prasowej zorganizowanej w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości prezes tej partii Jarosław Kaczyński. Jak przekazał, powodem jej podpisania jest rozpoczęcie konferencji w sprawie przyszłości Europy. Jak mówił, konferencja ta ma niejasne cele i niejasną strukturę, a także nie bardzo wiadomo, "co z niej ma wyjść" – mówił prezes PiS.

Z jednej strony ten dokument zawiera akceptację dla samej idei Unii Europejskiej i uznanie dla jej sukcesów, ale z drugiej przestrzega przed tymi wszystkimi zjawiskami, stawia na suwerenne narody i zaniechanie agresywnej inżynierii społecznej. – To dokument, który mówi Europejczykom, że jest inna opcja, inna droga – podkreślił Kaczyński.

