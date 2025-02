Fedorska: Scholz nie cofa swoich wypowiedzi. Tusk powinien się wytłumaczyć

Polska dziennikarka zajmująca się tematyką niemiecką Aleksandra Fedorska zwróciła uwagę na szokujący fragment wywiadu udzielonego przez Olafa Scholza jednej z niemieckich rozgłośni radiowych. Kanclerz przekonuje dziennikarza, że premier Tusk wdroży w Polsce pakt migracyjny.

Scholz twierdzi, że Tusk wdroży pakt migracyjny

Chodzi o radio państwowe Deutschlandfunk. Jak przekazała Fedorska, przywołany fragment jest w 20 minucie. Moderator mówi, że Donald Tusk powiedział, że nie wdroży paktu migracyjnego, na co Scholz odpowiada, że "wdroży". Audycja opublikowana w niedzielę jest zatytułowana "Scholz odrzuca żądania wiceprezydenta USA Vance’a". Jednym z poruszonych tematów jest właśnie kwestia imigracji.

9 lutego Olaf Scholz mówił w telewizji ARD o swoich rozmowach z liderami politycznymi państw ościennych, którym miał powiedzieć, że wydalenia z Niemiec są zgodne z europejskim prawem i "muszą to zaakceptować".

Fedorska: Scholz nie cofa swoich wypowiedzi

Komentując sprawę w audycji u Jaśminy Nowak w Radio Wnet, Fedorska zwróciła uwagę, że Scholz nie cofa swoich wypowiedzi, a do tej pory nie pojawił się żaden komunikat w sprawie słów kanclerza Niemiec ze strony władz Polski.

– Bardzo mi się to nie podoba, proszę premiera, żeby wytłumaczył, na czym polega ta sytuacja – powiedziała, dodając, że nie powinno być tak, że kanclerz Niemiec będzie mówił Polsce, co ma robić. – Kolejny raz nawołuję do reakcji i wytłumaczenia się – powiedziała Fedorska.

Dziennikarka przypomniała, że jest zupełnie oczywiste, że w interesie Polski nie leży popełnienie błędu Niemiec poprzez otwarcie się na masową migrację. – My jeszcze mamy możliwość zdecydować o naszym losie. [...] Bulwersuje mnie podejście Niemiec, że mamy wdrożyć pakt migracyjny, nawet jeśli tego nie chcemy. Tak wyraził się swoimi słowami Scholz. Nie akceptuję takiego stosunku do naszego państwa – powiedziała dziennikarka, przypominając, do jak okrutnych ataków regularnie dochodzi w Niemczech i państwach Europy zachodniej.

Migranci. Jeden z nich kłamie

W kwestii migrantów jasne jest, że kłamie albo kanclerz Scholz albo polski premier. Wcześniej, 4 lutego Donald Tusk ponownie obiecał, że Polska "nie będzie implementowała paktu migracyjnego ani projektów, które miałyby doprowadzić do przymusowego przyjmowania migrantów". Jak zaznaczył, to decyzja definitywna.

To samo powtórzył kilka dni później w Gdańsku w obecności przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen.

