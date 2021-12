Migranci uszkodzili ogrodzenie graniczne. Kolejna niespokojna noc

"Wczoraj tj. 30.12 granicę próbowały nielegalnie przekroczyć 23 osoby" – poinformowała w piątek na Twitterze Straż Graniczna.

Dodano, że "na odcinkach ochranianych przez placówkę SG w Narewce i Białowieży stwierdzono uszkodzenia concertiny". Na odcinku ochranianym przez jednostkę SG Czeremcha, grupa 14 cudzoziemców próbowała nielegalnie przedostać się na terytorium RP.

Od początku roku Straż Graniczna zanotowała prawie 40 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. W listopadzie odnotowano 8,9 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy, w październiku 17,5 tys., we wrześniu 7,7 tys., zaś w sierpniu 3,5 tys.

Błaszczak: Agresor z całą pewnością się tego nie spodziewał

– Zatrzymanie przez polskich żołnierzy tego ataku spowodowało, że nie doszło do kryzysu migracyjnego, jaki Europa obserwowała w 2015 roku – powiedział szef MON Mariusz Błaszczak.

W czwartek w Warszawie rozpoczęło się spotkanie ministra Błaszczaka z żołnierzami Wojska Polskiego, którzy pełnią dyżury w okresie świąteczno-noworocznym. Minister wręczył żołnierzom pełniącym dyżury okolicznościowe monety wojskowe.

Podczas swojego przemówienia szef resortu podkreślił, że to dzięki postawie polskich żołnierzy Europa uniknęła olbrzymiego kryzysu migracyjnego.

– Słyszymy na co dzień, że żołnierze Wojska Polskiego pełnią swoją służbę na granicy polsko-białoruskiej, to ważna i potrzebna służba, to służba, która sprawiła, że atak hybrydowy przeprowadzany przez reżim Łukaszenki na Polskę, na Unię Europejską nie powiódł się, to zatrzymanie przez żołnierzy Wojska Polskiego tego ataku, spowodowało, że nie doszło do kryzysu migracyjnego, jaki Europa obserwowała w 2015 roku – mówił minister.

