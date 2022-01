Awaria w oczyszczalni ścieków "Czajka". Podano oficjalną przyczynę

Zakończyły się prace badawcze ustalające przyczyny awarii kolektorów ściekowych pod Wisłą, która miała miejsce w sierpniu 2020 roku.

Awaria w "Czajce". Jest raport komisji

Zespół ekspertów został powołany przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego do zbadania przyczyn obu awarii przesyłu do oczyszczalni ścieków "Czajka". Na czele komisji stanął uznany i czołowy w kraju ekspert z dziedziny infrastruktury wodno-ściekowej miast profesor Stanisław Rybicki, dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki na Politechnice Krakowskiej.

Komisja w raporcie wskazała, że przyczyną awarii był niewystarczający drenaż tunelu. W konsekwencji tego błędu wytworzył się niebezpieczny poziom ciśnienia w instalacji na zewnątrz nitki B, co doprowadziło do jego zniszczenia. Spowodowany wyciek uszkodził nitkę A.

"Potwierdziło się to, czego byliśmy pewni"

Według Mariusza Moniara, przedstawiciela firmy Amiblu, rury GRP dostarczone do budowy rurociągu w 100 proc. spełniały, a nawet pod wieloma względami przekraczały, wymagania stawiane w tym projekcie.

– Potwierdziło się ostatecznie to, czego byliśmy pewni, czyli bezkompromisowej jakości naszych ciśnieniowych rur GRP. Badania parametrów technicznych rur dostarczonych dla tego projektu były prowadzone przez nasz dział kontroli jakości i poza wszelką wątpliwością okazało się, że posiadają parametry wytrzymałościowe wyższe niż zakładała specyfikacja zamówienia – powiedział.

– W tej sprawie pojawiało się wiele osądów co do przyczyn awarii, wreszcie mamy jednoznaczne potwierdzenie przygotowane przez wybitnych ekspertów. (…) Jesteśmy pewni jakości naszych rur GRP i gotowi do rzeczowych rozmów na temat naszych produktów z każdym, w tym z ekspertami, którzy są tym tematem zainteresowani – oświadczył Moniara.

