Media informowały we wtorkowy wieczorem, że Beata Tadla trafiła do szpitala. Dziennikarka ponoć miała się gorzej poczuć w czasie nagrań realizowanych pod Warszawą. Na miejsce wezwano karetkę pogotowia.

"Informację o pilnej hospitalizacji 46-letniej gwiazdy potwierdziliśmy u wiarygodnego źródła. Ze wstępnych ustaleń lekarzy wynika, że prawdopodobnie do nagłego pogorszenia się stanu zdrowia dziennikarki doszło wskutek zapaści" – informował wczoraj portal Goniec.pl.

"Jest przemęczona"

Serwis plejada.pl skontaktował się z dziennikarzem Janem Kietlińskim, synem Tadli. Mężczyzna potwierdził, że popularna dziennikarka trafiła do szpitala z podejrzeniem zapaści.

"Ostatnio jest bardzo przemęczona, dużo pracuje i niestety to odbiło się na jej zdrowiu" – mówi i dodaje, że jego matce lekarz zalecili odpoczynek. "Potrzebuje po prostu porządnych wakacji" – przekonuje.

Kietliński jednoznacznie zaprzyczył, że pogorszenie się stanu zdrowia jego matki ma jakikolwiek związek ze szczepieniami przeciw COVID-19. Tadla została już wypisana ze szpitala. Obecnie przebywa w domu.

Dziennikarka po udarze

Kilka miesięcy temu dziennikarka zdradziła, że w młodości przeżyła udar. "Jeśli myślisz, że Ciebie to nie dotyczy - błąd. Też tak myślałam… 13 lat temu. Całe szczęście, że ludzie, którzy byli ze mną, błyskawicznie wezwali karetkę. To był „mini udar”. Objawy (opadająca ręka, asymetria ust, drętwienie połowy twarzy) ustąpiły następnego dnia i nigdy się nie powtórzyły. Ale u co piątej osoby taki sygnał bywa zwiastunem „dużego udaru”. A ten jest trzecią najczęstszą przyczyną śmierci i głównym powodem niesprawności u osób powyżej 40. roku życia. Jeśli u Ciebie lub u kogoś z Twoich bliskich pojawią się niepokojące symptomy (zobacz na grafice, obok zdjęcia) NIE CZEKAJ!" – apelowała w lipcu 2021 roku.

