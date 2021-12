Abp Stanisław Gądecki wyszedł ze szpitala

„Z radością powiadamiamy, iż abp Stanisław Gądecki powrócił do domu po trzydniowym pobycie w szpitalu, gdzie został poddany zabiegowi chirurgicznemu po doznanym urazie. Metropolita poznański czuje się dobrze, wyraża wdzięczność służbie zdrowia za okazaną pomoc i dziękuje wszystkim za wyrazy solidarności i modlitwę w jego intencji” – przekazała Archidiecezja Poznańska.

Abp Gądecki poddany zabiegowi chirurgicznemu

Abp trafił do szpitala w poniedziałek. Duchowni zaapelowali do wszystkich wiernych o modlitwę za zdrowie przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

"Z troską, ale też nadzieją na szybki powrót do zdrowia informujemy, że z powodu urazu @Abp_Gadecki przebywa w szpitalu, gdzie zostanie poddany zabiegowi chirurgicznemu. Polecajmy go Bogu w naszej modlitwie za wstawiennictwem Matki Bożej Uzdrowicielki Chorych" – napisano na oficjalnym profilu Archidiecezji Poznańskiej na Twitterze.

Apel hierarchów ws. migrantów

Pod koniec listopada abp Gądecki wspólnie z przewodniczącym Konferencji Episkopatu Niemiec bp. Georgiem Bätzingiem apelowali o pomoc dla migrantów na granicy polsko-białoruskiej.

Podczas briefingu po spotkaniu w Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Poznańskiej, abp Gądecki oraz bp Bätzing skrytykowali reżim Aleksandra Łukaszenki za wykorzystywanie migrantów do swojej polityki destabilizacji sytuacji w regionie.

– Uchodźcy nie są sprawcami, ale są ofiarami pozbawionych skrupułów machinacji i intryg. Dlatego zasługują na traktowanie pełne szacunku oraz wsparcie – stwierdził bp Bätzing.

– Mówiliśmy, że to co trzeba zachować przed oczyma, to nie tylko sprawy obrony granic Polski i sprawy obrony granic Unii Europejskiej, ale tak samo sprawy samych migrantów, którzy - oszukani czy nie oszukani - znaleźli się w takim położeniu, którego nikomu nie należałoby życzyć – stwierdził z kolei abp Gądecki.

