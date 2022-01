Dymisja w rządzie. Odchodzi Sławomir Gadomski

Sławomir Gadomski był odpowiedzialny m.in. za onkologię, politykę zdrowotną i sprawy finansowe. Do odejścia Gadomskiego odniósł się również szef resortu Adam Niedzielski, który podziękował wiceministrowi za dotychczasową współpracę.

"Serdeczne podziękowania za ponad 3 lata pracy na rzecz Ministerstwa Zdrowia ministra Sławomira Gadomskiego. Z 31 stycznia kończy swoją misję, pozostawiając istotne efekty swojej pracy, choćby Krajową Sieć Onkologiczną. Nadal jednak będziemy współpracować na rzecz polskiej ochrony zdrowia" - napisał Niedzielski w mediach społecznościowych.

O sprawie pisze m.in. portal Onet.pl. "Wg naszych rozmówców w rządzie, Gadomski od kilku miesięcy zgłaszał chęć odejścia z rządu, ponieważ był zmęczony pracą podczas pandemii" – przekonuje serwis.

Z kolei Bartosz Arłukowicz z KO, który jako pierwszy podał informację o odejściu Gadomskiego, stwierdził, że "rozpoczęła się ucieczka z tonącego statku".

Kim jest Sławomir Gadomski?

Sławomir Gadomski ukończył studia z zakresu finansów i bankowości oraz matematyki finansowej. Przez ponad 10 lat pracował jako audytor wewnętrzny (głównie w sektorze ubezpieczeń). Ponad 4 lata zarządzał zespołami audytowymi. Od 2016 do 2018 był zastępcą dyrektora w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie do spraw zarządzania i finansów.

5 czerwca 2018 został powołany na stanowisko wiceministra zdrowia, odpowiedzialnego za politykę zdrowotną i sprawy finansowe.

Koronawirus w Polsce

W Polsce minionej doby potwierdzono 36 665 zakażeń koronawirusem, 248 zgonów i 1390 przypadków Omikronu – poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To rekord od początku pandemii. – 36 665 to bardzo wysoki wynik w porównaniu do ubiegłego tygodnia, to także jest dość duży skok, bo o 128 procent – powiedział Kraska w Radiu Plus.

