Polska chce uruchomienia art. 4 traktatu waszyngtońskiego. Wniosek już złożony

Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że ambasador RP przy NATO Tomasz Szatkowski "wspólnie z grupą sojuszników złożył stosowny wniosek na ręce Sekretarza Generalnego NATO". O godz. 8:30 odbędzie się posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej.

twitter

Artykuł 4 traktatu waszyngtońskiego – co to jest?

Zgodnie z art. 4 traktatu waszyngtońskiego, powołującego NATO "strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć, zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron". Zastosowanie art. 4 Paktu Północnoatlantyckiego nie ma realnego wymiaru militarnego, ale to ważny mechanizm polityczny. Art. 4 uruchamia się wtedy, kiedy sytuacja jest na tyle poważna, że NATO jako całość chce się jej przyjrzeć.

W historii NATO artykuł 4. był już kilkakrotnie wykorzystywany, m.in. z inicjatywy Turcji w czasie jej konfliktu z Syrią. Turcja zażądała konsultacji w październiku 2012 r. po ostrzale moździerzowym z Syrii. W czerwcu 2012 r. Turcja wystąpiła o zwołanie sojuszniczych konsultacji wobec zestrzelenia jej samolotu rozpoznawczego przez Syrię. W 2014 r. ten punkt postanowień Paktu Północnoatlantyckiego wykorzystała Polska, a nasz wniosek poparły Litwa i Łotwa. Był to moment rosyjskiej inwazji na Ukrainę wiosną 2014 r.

Inwazja Rosji na Ukrainę

Prezydent Rosji Władimir Putin oficjalnie ogłosił rozpoczęcie "operacji militarnej" na Ukrainie. W nocnym wystąpieniu (ok. godz. 4 w Polsce) Władimir Putin powiedział, że operacja ma na celu "ochronę ludności". Jak stwierdził, Rosja nie zamierza okupować Ukrainy, ale chce ją "zdemilitaryzować" i "zdenazyfikować". Jednocześnie Putin wezwał ukraińskich żołnierzy do natychmiastowego złożenia broni. – Ci, którzy będą próbowali nam przeszkodzić, spotkają się z odpowiedzią militarną, która doprowadzi do konsekwencji, z jakimi się nie spotkaliście. Jesteśmy gotowi na wszystko – powiedział. J

Jednocześnie media donoszą o eksplozjach w wielu ukraińskich miastach. Na nagraniach opublikowanych w mediach społecznościowych można zobaczyć i usłyszeć, jak wyglądały wybuchy w miejscowości Mariupol, położonej nad Morzem Azowskim, w obwodzie donieckim na wschodniej Ukrainie. Ponadto, miało dojść do salwy pocisków w kierunku wojsk ukraińskich. Ataki miały też miejsce w Odessie, stolicy obwodu odeskiego Ukrainy, mieście położonym nad Morzem Czarnym. To trzecie miasto Ukrainy co do liczby ludności.

Czytaj też:

CNN: Atak Rosji na Ukrainę także ze strony BiałorusiCzytaj też:

Rosja zaatakowała Ukrainę. Biden: Świat pociągnie Rosję do odpowiedzialności