"Przyspieszenie tendencji spadkowej". Minister zdrowia ogłosi nowe decyzje

"Średnia liczba dziennych nowych zakażeń spadła dziś poniżej 10 tys. Po blisko dwóch tygodniach zmniejszenia skali spadków mamy do czynienia od kilku dni z przyspieszeniem tendencji spadkowej. Czas na kolejne decyzje, które zakomunikuje jutro rano" – napisał w środę wieczorem na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski. Do wpisu dołączył wykres ukazujący spadek zakażeń koronawirusem. Należy się spodziewać ogłoszenia końca obowiązku noszenia maseczek. Sygnalizowali to wcześniej zarówno Niedzielski, jak i rzecznik rządu.

"W czwartek 24 marca o godzinie 8.45 w gmachu Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15 odbędzie się konferencja prasowa ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, poświęcona sytuacji epidemicznej i perspektywie znoszenia obostrzeń. Udział w niej wezmą również zastępujący Głównego Inspektora Sanitarnego Krzysztof Saczka oraz dyrektor NIZP-PZH Grzegorz Juszczyk" – taką informację przekazało dziennikarzom biuro prasowe MZ.

Niedzielski: Rekomenduję zniesienia zasad epidemicznych od początku kwietnia

W ubiegłym tygodniu minister zdrowia Adam Niedzielski w rozmowie z Radiem Plus wyjaśnił, że brak wzrostu obciążenia szpitalnego "otwiera pewną przestrzeń do dalszych decyzji związanych z maseczkami i przejściem ze stanu epidemii do stanu zagrożenia epidemicznego".

Poinformował, że przedstawił premierowi propozycję zniesienia od początku kwietnia obostrzeń dotyczących noszenia maseczek, kwarantanny i izolacji. – Jest to taka decyzja, moment, w którym zaczynamy koronawirusa traktować jako jedną z chorób, które po prostu gdzieś w naszym otoczeniu istnieją. Są cały czas oczywiście groźne, ale mamy je w coraz większym stopniu pod kontrolą – wytłumaczył.

– Rzeczywiście w ostatnim czasie te spadki zdecydowanie zredukowały tę skalę, bo jeszcze tydzień, dwa tygodnie temu, mieliśmy spadki rzędu 30 procent, a one teraz są jednocyfrowe – mówił szef MZ Adam Niedzielski.

