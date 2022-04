Szefowa brytyjskiej dyplomacji po raz pierwszy złożyła wizytę w Warszawie

Liz Truss pełni funkcję szefa brytyjskiej dyplomacji od września 2021 roku. Wtorkowe spotkanie było jej pierwszą wizytą w Warszawie od czasu objęcia stanowiska.

Rozmowy polityków skupiały się na rosyjskiej agresji wobec Ukrainy, w tym na konsekwencjach humanitarnych, a także bezpieczeństwie Europy Środkowowschodniej i całego Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Spotkanie szefów dyplomacji

Zbigniew Rau podziękował swojemu odpowiednikowi za zaangażowanie Wielkiej Brytanii we wzmacnianie bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO i wyraził nadzieję na dalszy rozwój polsko-brytyjskiej współpracy. Poinformował również o aktywności Polski we wspieraniu Ukrainy i potrzebach wynikających z przyjęcia przez nasz kraj rekordowo wysokiej liczby uchodźców. Liz Truss przedstawiła dotychczasowe działania Wielkiej Brytanii w ramach pomocy wojskowej, politycznej i humanitarnej udzielanej walczącej Ukrainie. Polska i Wielka Brytania znajdują się w czołówce państw świadczących pomoc dla zaatakowanego kraju – możemy przeczytać na oficjalnej stronie rządowej gov.pl.

Ministrowie spraw zagranicznych potwierdzili jedność wspólnoty transatlantyckiej wobec rosyjskiej agresji oraz podkreślili swoje wsparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej państwa ukraińskiego. Rozmówcy zgodzili się co do potrzeby zwiększenia pomocy dla Kijowa, a także międzynarodowej presji, w tym wzmocnienia sankcji ekonomicznych na Moskwę. Omówili również możliwości współpracy na arenie międzynarodowej na rzecz zakończenia konfliktu i pociągnięcia do odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za akty przemocy noszące znamiona zbrodni wojennych.

Duda złoży wizytę w Londynie

Prezydent Andrzej Duda uda się w czwartek do Londynu na spotkanie z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem. To efekt ubiegłotygodniowej rozmowy telefonicznej przywódców państw, do której doszło z inicjatywy szefa brytyjskiego rządu.

"Rosyjska agresja na Ukrainę bardzo mocno pokazała, jak bliskie są stanowiska Polski i Wielkiej Brytanii w sprawach dotyczących bezpieczeństwa w Europie" – oznajmił w swoim komunikacie Jakub Kumoch, szef Biura Polityki Międzynarodowej przy Kancelarii Prezydenta.

