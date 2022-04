Pełnomocnik rządu: 700 tys. uchodźców z Ukrainy w systemie PESEL w Polsce

Od początku rosyjskiej inwazji na terytorium Ukrainy do Polski przybyło ponad 2,4 mln uchodźców.

W ubiegłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki powołał wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Pawła Szefernakera na stanowisko pełnomocnika rządu ds. uchodźców wojennych. Do głównych zadań polityka należą więc teraz koordynacja prac między poszczególnymi resortami oraz współpraca rządzących z samorządowcami w kwestii pomocy Ukraińcom.

Uchodźcy w systemie PESEL

We wtorek Paweł Szefernaker i Piotr Müller wystąpili na wspólnej konferencji prasowej. Jak poinformował wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w systemie PESEL mamy już zarejestrowanych 700 tys. uchodźców wojennych z Ukrainy. 96 proc. z nich stanowią kobiety i dzieci.

Podczas wtorkowego posiedzenia Rady Ministrów, które odbyło się w trybie stacjonarnym, rządzący dyskutowali o nowej ustawie. Projekt miałby "doprecyzować wiele procedur" w zakresie działań pomocowych na rzecz ukraińskich uchodźców. Chodzi między innymi o przepisy dot. ochrony zdrowia czy polityki pracy. – Jesteśmy otwarci na wszelką dyskusję i współpracę, także z samorządem. Rozmawiamy na temat tych rozwiązań od pierwszych dni, kiedy Ukraińcy uciekają przed wojną do Polski – powiedział wiceminister Szefernaker. – Rekompensujemy środki wydane przez samorządy na pomoc uchodźcom w pierwszych tygodniach po wybuchu wojny. Do dziś to 400 mln złotych. Procedura trwa – przekazał rządowy pełnomocnik.

Wzmocnienie sankcji

Rzecznik prasowy rządu oznajmił, że na forum Rady Ministrów poruszono we wtorek również kwestie sankcji na Rosję za atak na Ukrainę. Dotyczą one szczególnie surowców – zarówno gazu, jak i ropy, ale także zamknięcia systemu bankowego dla rosyjskich banków.

– Drugim aspektem jest kwestia uzbrojenia, aby Ukraińcy mogli bronić się przed zbrodniczym atakiem Rosji. Tu mamy pełne wsparcie ze strony Wielkiej Brytanii – stwierdził Piotr Müller. – Wielka Brytania deklaruje też dalsze działania wspierające państwa, które przyjmują uchodźców z Ukrainy, w tym pomoc finansową – dodał.

