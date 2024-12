"Wielkie zwycięstwo zatrzyma fałszerstwo". PiS zapowiada "wielki ruch ochrony wyborów"

– Mamy najgorszy rząd w historii. Rząd, który podjął działania nielegalne, związane z przejęciem prokuratury, z nielegalnym przejęciem mediów publicznych. Rząd, który będzie chciał zrobić wszystko, żeby jak najdłużej rządzić, pomimo tego, że tak negatywnie dzisiaj jest oceniany przez Polaków – mówił na konferencji prasowej poseł PiS Paweł Szefernaker.

– Niezwykle ważne jest to, aby przypilnować nadchodzących wyborów prezydenckich, aby te wybory były przypilnowane przy urnach. W związku z tym, jako sztab Karola Nawrockiego, obywatelskiego kandydata na prezydenta RP, ruszamy z budową wielkiego ruchu ochrony wyborów – zapowiedział polityk Prawa i Sprawiedliwości.

– Osobą odpowiedzialną za to w sztabie będzie prof. Przemysław Czarnek – dodał.

– Nasze hasło, z którym idziemy, to "wielkie zwycięstwo zatrzyma fałszerstwo". Tak, proszę państwa, będziemy walczyć o jak największe poparcie Polaków w tych wyborach, a jednocześnie będziemy działać tak, aby tych wyborów przypilnować – zapewnił szef sztabu Karola Nawrockiego.

Nowa akcja sztabu Nawrockiego

Wspierany przez PiS kandydat na prezydenta Karol Nawrocki opublikował w poniedziałek na portalu X nagranie, w którym zachęca do dołączenia do jego zespołu. – Drodzy, zapraszam was do udziału w naszej wspólnej bitwie o Polskę. Dołączcie do mojego zespołu za sprawą strony karolnawrocki2025.pl. Tam zostawcie dane kontaktowe i niebawem ktoś z mojego sztabu odezwie się do was – powiedział Nawrocki.

Kandydat na prezydenta podziękował swoim sympatykom za wszystko, co dotychczas udało się już wspólnie zrobić. – Proszę o wasze zaangażowanie w kolejnych miesiącach. Zabieram was wszystkich do zwycięstwa w walce o Polskę – podsumował.

Na stronie karolnawrocki2025.pl każdy może zadeklarować, w jaką formę aktywności chciałby się zaangażować. Do wyboru są: wywieszenie baneru, działalność w mediach społecznościowych, wsparcie finansowe, organizacja wydarzeń oraz Ruch Ochrony Wyborów.

