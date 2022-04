Leszczyna: Przez Kaczyńskiego będą się z nas śmiać

– Praca trwała długo, ale dzisiaj wiemy co się stało, mamy odpowiedź, po raz pierwszy pełną – mówił o badaniach nad przyczynami katastrofy smoleńskiej wicepremier Jarosław Kaczyński podczas wystąpienia przed Pałacem Prezydenckim.

Izabela Leszczyna stwierdziła, że prezes PiS swoim wystąpieniem buduje "mur nienawiści" między różnymi częściami społeczeństwa, czyli tymi, którzy "są wręcz wyznawcami PiS-u" i tymi, którzy chcieliby oceniać rząd na podstawie "racjonalnych przesłanek".

– Żywię głęboką nadzieję, graniczącą z przekonaniem, że Kaczyński, Macierewicz ale też ci wszyscy politycy PiS-u, którzy bili wczoraj brawo, poniosą karę. Odpowiedzą za to, co robią Polsce i nam wszystkim przynajmniej w taki sposób, że będą usunięci z życia publicznego - stwierdziła poseł PO.

Leszczyna dodaje, że "co bardziej świadomi ludzie" widzieli już na początku 2016 roku, że PiS nie radzi sobie z zarządzaniem państwem.

Leszczyna: Będą się z nas śmiać na świecie

Jednocześnie polityk PO stwierdziła, że Prawo i Sprawiedliwość próbuje zbić kapitał polityczny na pandemii koronawirusa oraz wojnie na Ukrainie.

– To wczoraj było słychać w wypowiedzi Kaczyńskiego, który wreszcie dostał nowy impuls: Skoro Putin potrafi mordować, to pewnie zamordował mojego brata. To połączenie irracjonalne i nieprawdziwe, bo przecież mamy na to dowody, cały świat ma dowody. Kaczyński po raz kolejny wystawił Polskę na pośmiewisko, znów będą się z nas śmiać na świecie – mówił.

Jest ostateczny raport podkomisji smoleńskiej

W poniedziałek Antoni Macierewicz zaprezentował ostateczny raport z prac podkomisji smoleńskiej. Według ekspertów przyczyną katastrofy był wybuch w lewym skrzydle tupolewa.

– Głównym i bezspornym dowodem ingerencji Rosji był wybuch w lewym skrzydle samolotu przed minięciem brzozy. Komisja zlokalizowała miejsce i czas eksplozji, następna eksplozja nastąpiła w centropłacie – tłumaczył Macierewicz.

Czytaj też:

Macierewicz: Coś takiego nie miało miejsca nigdy w historiiCzytaj też:

Tusk: PiS perfekcyjnie realizuje plan PutinaCzytaj też:

"Zacznie się festiwal kłamstw". Schetyna o raporcie podkomisji smoleńskiej