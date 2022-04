Znamy szczegóły pogrzebu Ludwika Dorna

W środę 13 kwietnia odbędzie się pogrzeb państwowy byłego marszałka Sejmu, wicepremiera oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji Ludwika Dorna. Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w warszawskiej Katedrze Polowej Wojska Polskiego o godz. 12.00 (ul. Długa 13/15) – podaje CIR.

Pochówek odbędzie się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach o godz. 14.00 (ul. Powązkowska 43/45). Pogrzeb będzie miał charakter państwowy.

Śmierć Ludwika Dorn

Ludwik Dorn zmarł na skutek choroby nowotworowej. Był marszałkiem Sejmu V kadencji. "Wicepremier i minister, wieloletni poseł. W czasach PRL działacz opozycji niepodległościowej. Izba uczciła Jego pamięć chwilą ciszy" – podaje Sejm na swoim koncie na Twitterze. Po odejściu z polityki, stał się komentatorem i publicystą. Dorn był jednym ze współzałożycieli Prawa i Sprawiedliwości.

"Odszedł człowiek, który miał bardzo dobry życiorys. Działał w latach 70. Działał w kolejnych dziesięcioleciach. I to była działalność, w której uczynił dużo dobrego dla naszego kraju. Był to człowiek naprawdę wybitnie zdolny. Odszedł przedwcześnie. Nasze drogi w pewnym momencie się rozeszły (...). Jestem pełen żalu i korzystam z okazji, żeby złożyć wyrazy współczucia i kondolencje" – powiedział po śmierci Dorna prezes PiS Jarosław Kaczyński.

"Z przykrością przyjąłem informację o śmierci Pana Ludwika Dorna – marszałka Sejmu, wicepremiera, ministra. Człowieka zasłużonego Rzeczypospolitej. Niech spoczywa w pokoju" – napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.

Do śmierci byłego polityka i publicysty odniósł się też prezydent. – Znałem premiera Ludwika Dorna i współpracowałem z nim w czasach, kiedy byłem wiceministrem w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. To dla mnie bardzo smutna wiadomość. Przesyłam wyrazy głębokiego współczucia dla najbliższych. To ważna dla Polski postać – powiedział Andrzej Duda, który o śmierci polityka dowiedział się od dziennikarzy.