Co z "paszportami covidowymi"? Jest komentarz Niedzielskiego

Minister zdrowia we wtorek w TVN24 pytany był możliwość przedłużenia ważności unijnych certyfikatów covidowych - tzw. paszportów covidowych, których część traci ważność oraz czy w związku z tym będą prowadzone kolejne szczepienia przypominające przeciw COVID-19.

Bezterminowe paszporty dla osób z trzema dawkami

– My w Polsce przyjęliśmy takie rozwiązanie, bo tutaj jest pewnego rodzaju jakaś zasłona milczenia w Unii Europejskiej, tzn. nie mamy jasnych deklaracji, co będzie się dalej działo z paszportami. Przyjęliśmy takie rozwiązanie, że jeżeli jest pierwszy booster, bo większość społeczeństwa miała prawo dostępu do niego, to po tym boosterze będziemy przedłużali paszport bezterminowo – powiedział Niedzielski. – Regulacje są tak zaprojektowane. Tak będzie – dodał.

Minister odniósł się do pytania, czy inne kraje będą to respektować. – Tutaj mamy ewidentnie domenę polityki krajowej i są państwa, które w tej chwili jeszcze wykorzystują te paszporty, żeby przyjmować osoby z zagranicy. To są Włochy, to jest Hiszpania, a pozostałe kraje powoli się już z tego wycofują – odpowiedział.

Od 1 lutego 2022 r. ważność unijnych certyfikatów covidowych (UCC), wydanych po szczepieniu w schemacie podstawowym, po dawce uzupełniającej i przypominającej została skrócona do 270 dni.

Co dalej ze stanem epidemii?

Minister odpowiedział też na pytanie jak długo w Polsce będzie obowiązywał stan epidemii, ogłoszony na początku 2020 r.

– Stan epidemii, to rzeczywiście tutaj prowadzimy bardziej analizy prawne, bo bardzo dużo legislacji zostało wprowadzonej w nawiązaniu do stanu epidemii. Chcemy wykonać taki krok, żeby ten stan epidemii zmienić na stan zagrożenia epidemicznego – poinformował Niedzielski.

Pytany, kiedy to się stanie, podał: "Na pewno decyzje na ten temat będziemy podejmowali w kwietniu, bo w tej chwili prowadzimy analizy prawne, jakiego typu regulacje są związane ze stanem epidemii".

