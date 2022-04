Zaskakujący wpis Jakubiaka o powrocie obowiązkowej służby wojskowej. MON dementuje

"Obowiązkowa służba wojskowa ma wrócić w tym roku" – napisał Jakubiak, były poseł Kukiz'15. Jego tweet wzbudził ogromne zainteresowanie i wywołał falę komentarzy internautów. Wielu obserwatorów bezkrytycznie przyjęło to, co napisał były parlamentarzysta. Szybko jednak sensacyjna informacja podana przez Marka Jakubiaka została zdementowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej. "Nie ma planów przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej" – poinformowało MON, ucinając wszelkie spekulacje.

"No szkoda:)" – odpisał Jakubiak, nie tłumacząc, co miał na myśli w oryginalnym wpisie.

Ustawa o obronie ojczyzny. Przepisy wchodzą w życie 23 kwietnia

Już wkrótce w życie wchodzi przyjęta jednogłośnie przez parlament ustawa o obronie ojczyzny. Ustawa ta nie przywraca obowiązkowej służby wojskowej, co było wielokrotnie podkreślane. Przepisy zawierają za to szereg zachęt do wstępowania do armii oraz ułatwienia w osiąganiu awansu zawodowego.

Ustawa zastąpi kilka obowiązujących dotąd regulacji, w tym tę z 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony. Zawiera 820 artykułów i wymaga wielu aktów wykonawczych.

"Ustawa wprowadza ochotniczą zasadniczą służbę wojskową. Ma trwać 12 miesięcy i będzie zbliżona do obowiązkowej służby, która od 2010 r. wciąż jest zawieszona. Armia zamierza stawiać na ochotników i aktywnie o nich zabiegać. Do służby wojskowej będzie można zaciągnąć się bez zbędnych formalności, będą dodatkowe ułatwienia również dla pracujących i studiujących. Zachęty mają sprawić, że armia zawodowa wzrośnie ze 111,5 tys. obecnie do 250 tys. żołnierzy zawodowych. Liczba służących w Wojskach Obrony Terytorialnej ma wzrosnąć z 32 tys. do 50 tys." – opisuje serwis samorzad.inform.pl.

