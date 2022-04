Boris Johnson ujawnia: Brytyjczycy szkolą Ukraińców w Polsce

Podczas wizyty w Indiach szef brytyjskiego rządu ujawnił, że wojska ukraińskie są szkolone w Wielkiej Brytanii w zakresie używania pojazdów opancerzonych. Z kolei w Polsce Ukraińcy poznają zasady używania broni przeciwlotniczej.

– Mogę powiedzieć, że obecnie szkolimy Ukraińców w Polsce w zakresie użycia obrony przeciwlotniczej i w Wielkiej Brytanii w zakresie użycia pojazdów opancerzonych – powiedział dziennikarzom podróżującym z nim do Indii. Wizyta szefa brytyjskiego rządu w New Delhi jest próbą przekonania premiera Narendra Modiego do rozluźnienia stosunków z Rosją.

Sekretarz prasowy Johnsona doprecyzował wypowiedź premiera wskazując, że obecnie w Wielkiej Brytanii na szkoleniach przebywa "kilkudziesięciu” ukraińskich żołnierzy. Według słów sekretarza, szkolenia z zakresu obsługi pojazdów wojskowych przekazanych przez Londyn ukraińskiemu wojsku rozpoczęły się w tym miesiącu.

Brytyjska pomoc

Wielka Brytania dostarczyła Ukrainie 120 opancerzonych wozów patrolowych, w tym Mastiffa, który może być używany jako pojazd rozpoznawczy lub patrolowy. Ukraińscy żołnierze uczą się również, jak korzystać z karetki Samarytan oraz opancerzonych pojazdów zwiadowczych Sultan i Samson.

Rzecznik premiera Johnsona powiedział także, że Wielka Brytania i jej sojusznicy dostarczają ukraińskim żołnierzom nowe rodzaje sprzętu, którego ci być może wcześniej nie używali.

– Rozsądne jest, aby przeszli odpowiednie szkolenie, aby jak najlepiej z niego korzystać – powiedział.

Polska leczy ukraińskich żołnierzy

Tydzień temu w rozmowie z dziennikarzami premier Mateusz Morawiecki poinformował, że w szpitalach w Polsce leczeni są ranni żołnierze z Ukrainy.

– W polskich szpitalach już dzisiaj leczymy rannych żołnierzy. Są to osoby pochodzenia polskiego, ale też najczęściej obywatele Ukrainy. Ci, którzy zostali ranni na którejś z linii frontu – albo północny front, czyli Charków, Kijów, Sumy albo front wschodni – Donbas, albo południowy, czyli Mariupol czy Chersoń, Berdiańsk – mówił Morawiecki.

