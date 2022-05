Solidarna Polska poprze kandydaturę Glapińskiego

– Człowiek ogromnej wiedzy, wielkiej kompetencji i doświadczenia (...) Adam Glapiński to profesor zwyczajny, człowiek który ma ogromne doświadczenie. My jako Solidarna Polska bardzo wysoko cenimy jego kompetencje – tłumaczył minister w KPRM Michał Wójcik w programie "Graffitti" w PolsatNews.

Na pytanie o poparcie klubu dla kandydatury Adama Glapińskiego na prezesa NBP, powiedział: "Jako Solidarna Polska poprzemy".

Pytany czy nie widzi problemu, że prezes banku centralnego uczestniczy w spotkaniu klubu parlamentarnego, oznajmił: "Było pewnie zaproszenie, przyjął zaproszenie, jest człowiekiem otwartym (...) Prezes NBP uczestniczy w różnych spotkaniach, (...) ja bym tutaj nie widział nic złego".

Głosowanie ws. szefa NBP

Głosowanie nad powołaniem prezesa NBP w Sejmie zaplanowano na dziś w bloku głosowań w godz. 16.00-17.30.

W kwietniu sejmowa Komisja Finansów Publicznych (KFP) pozytywnie zaopiniowała kandydaturę obecnego Glapińskiego na prezesa NBP na drugą kadencję. Prezes NBP jest powoływany przez Sejm na wniosek prezydenta na 6-letnią kadencję. Ta sama osoba nie może być prezesem NBP dłużej niż dwie kadencje.

Sejm powołał Adama Glapińskiego na prezesa NBP 10 czerwca 2016 r., urząd objął on 21 czerwca 2016 r. po zaprzysiężeniu przez Sejm.

Siarkowska: Nagonka przeciwko Glapińskiemu ma prowadzić do jednego

Posłanka Anna Siarkowska (Solidarna Polska) skomentowała w środę burzę wokół głosowania ws. Adama Glapińskiego. Chodzi o wybór polityka na drugą kadencję na stanowisku prezesa NBP.

"Rozpętana polityczna nagonka przeciwko Adamowi Glapińskiemu jako szefowi NBP na kolejną kadencję ma prowadzić do jednego: do wyeliminowania tej kandydatury i wprowadzenia na to stanowisko osoby, która nie będzie bronić ani gotówki, ani złotówki. Roztropni politycy to rozumieją" – tłumaczy Anna Siarkowska (klub PiS) we wpisie na Twitterze.

