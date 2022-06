Media: Paweł Kukiz straci partię

Według doniesień dziennika "Rzeczpospolita", powodem jest brak złożenia sprawozdania finansowego za 2021 rok.

Jak poinformowała gazeta, taki obowiązek ciąży na wszystkich kilkudziesięciu partiach w Polsce, nawet takich, które nie mają dochodów i wydatków. Formalności nie dopatrzyła jednak formacja Kukiz'15. Konsekwencje mają być surowe.

Kukiz straci Kukiz'15?

Zgodnie z ustawą, "w przypadku niezłożenia przez partię polityczną sprawozdania w terminie (...) Państwowa Komisja Wyborcza występuje do sądu z wnioskiem o wykreślenie wpisu tej partii z ewidencji", natomiast sąd "po przeprowadzeniu rozprawy wydaje postanowienie".

Paweł Kukiz skomentował doniesienia w rozmowie z dziennikiem "Rzeczpospolita". Jak stwierdził, wykreślenie jego partii z rejestru nie stanowi dla niego większego problemu. – Założyć chcieli ją działacze. Powiedziałem im: "Jeśli chcecie, to zakładajcie i pilnujcie formalności". (...) Tworzenie partyjnych molochów nigdy mnie nie interesowało. Wręcz przeciwnie – przeszedłem do polityki, by walczyć z bolszewicką konstrukcją, jaką mają wszystkie duże partie w naszym kraju – powiedział.

Co ze startem w wyborach?

Gazeta wskazała, że gdyby Kukiz zdecydował się na samodzielny start wyborczy, to nie mógłby liczyć na subwencje, która przysługuje tylko partiom politycznym. Jednak jak zaznaczono, nie wiadomo jeszcze, czy dojdzie do wykreślenia Kukiz'15 z rejestru, ponieważ w ostatnich latach procedury tego typu się przedłużały.

"W ewidencji wciąż widnieją ugrupowania, które nie złożyły sprawozdań finansowych za 2019 i 2020 rok. Są wśród nich np. Ruch Sprawiedliwości Społecznej Piotra Ikonowicza albo Demokracja Bezpośrednia. Ta druga, mimo nieposiadania żadnego posła, tworzy z ruchem Kukiza koło w Sejmie Kukiz’15 – Demokracja Bezpośrednia. Podobnie jak K’15 powinna zniknąć z rejestru z powodu niezłożenia dokumentu za 2020 rok" – możemy przeczytać.

