Zniszczono polskie groby na Białorusi. Jest reakcja MSZ

We wtorek Związek Polaków na Białorusi poinformował o skandalicznym zdarzeniu. Białoruskie władze zniszczyły groby żołnierzy Armii Krajowej znajdujące się w Mikuliszkach.

"Kolejny akt państwowego barbarzyństwa! W Mikuliszkach w rejonie oszmiańskim na północnym wschodzie obwodu grodzieńskiego władze z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu zrównały z ziemią kwaterę poległych w 1944 roku żołnierzy III i VI Brygady Armii Krajowej" – poinformował portal glosznadniemna.pl, który jest organem prasowym związku. O sprawie informował również polityk Platformy Obywatelskiej Robert Tyszkiewicz.

Groby znajdowały się na wzgórzu, kwatera miała kształt prostokąta, w który wmurowane były 22 krzyże. Na większości krzyży znajdowały się dane pochowanych w tym miejscu w żołnierzy.

Miejsce otwarto i poświęcono zaledwie 20 lat temu.

Reakcja MSZ

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało oświadczenie w sprawie skandalicznego zachowania białoruskich władz. Polskie władze podkreśliły, że "z oburzeniem" przyjęły doniesienia o zniszczeniu polskiej kwatery żołnierzy AK.

"Polska potępia wszelkie akty bezczeszczenia pamięci żołnierzy, którzy ponieśli najwyższą ofiarę w obronie swojej Ojczyzny. Wzywamy białoruskie władze do natychmiastowego zaprzestania haniebnych działań wymierzonych w polską pamięć na Białorusi" – czytamy w oświadczeniu.

twitter

MSZ pisze, że zniszczenie polskiego cmentarza to "trudny do wyjaśnienia, bezprecedensowy akt bestialstwa i niewytłumaczalne podważenie wzajemnych zobowiązań Polski i Białorusi w zakresie ochrony miejsc pamięci". Polska wzywa władze w Mińsku do "zaprzestania tych praktyk przypominających najczarniejsze karty z historii komunistycznego reżimu".

"Zniszczenie cmentarza w Mikuliszkach to akt bez precedensu, wymierzony nie tylko w pamięć o własnej historii Białorusi, ale także w społeczność Polaków na Białorusi" – stwierdza polski MSZ.

Czytaj też:

"Po co to robić w czasie pokoju?". Łukaszenka komentuje decyzję NATOCzytaj też:

"Niebezpieczna i śmiertelna dla migrantów". Niemiecki dziennik pisze o inicjatywie polskiego rządu