Radna PiS ogłosiła, że jest "elitą". Kaczyński podjął w jej sprawie decyzję

Jak wynika z wpisu sekretarza generalnego PiS Krzysztofa Sobolewskiego, równocześnie prezes partii skierował wniosek do Rzecznika Dyscyplinarnego PiS o wszczęcie postępowania ws. Jacyny-Witt.

Sprawa radnej PiS

Zawieszenie radnej i przewodniczącej klubu Prawo i Sprawiedliwość w sejmiku województwa zachodniopomorskiego, Małgorzaty Jacyny-Witt, to pokłosie burzy jaką wywoła wpis polityk. Radna w ubiegły weekend zamieściła na Twitterze wpis wraz z jej zdjęciem z pola golfowego.

Wpis wywołał falę komentarzy, ponieważ publikując zdjęcie polityk dodała do niego kontrowersyjny opis.

"Jak tam chłopcy z Platformy Obywatelskiej? Haratacie w pospolitą gałę? No widzicie. A ja, z PiS,, na najlepszym w Polsce polu golfowym i jednym z 3 najlepszych w Europie, haratam sobie w golfa z handicap 13,5 jak Tiger Woods, Barack Obama, Donald Trump, Ivanka Trump i jej mąż" – napisała Jacyna-Witt.

Słowa radnej to odniesienia do wypowiedzi byłego premiera Donalda Tuska, który wielokrotnie chwalił się swoim zamiłowaniem do "haratania w gałę", czyli pasją do gry w piłkę nożną.

"Kiedy snobizm wejdzie za mocno…" – skomentowała znana publicystka Kataryna. "Bo ja jestem elitą, a Pani jest – zakompleksioną, ale z wysokim mniemaniem o sobie" – odpisała jej Jacyna-Witt. W kolejnych wpisach radna PiS tłumaczyła też, że gra w golfa to nie snobizm i sama uprawia ten sport od 20 lat. "Wcześniej (grałam - red.) w tenisa. Też snobizm? Rozumiem, że jako pisówka powinnam drzeć pierze albo smażyć kotlety?" – pisała polityk.

