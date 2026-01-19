Gorąco po zapowiedzi ministra. "To nielegalne i sprzeczne z Konstytucją"

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu Polska rozpoczęła proces dostosowania dokumentów stanu cywilnego do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 25 listopada 2025 r.

Zwrot ws. małżeństw homoseksualnych. Gawkowski: To prawo, które musimy stosować

Kluczową rolę w pracach nad wdrożeniem orzeczenia odgrywa Ministerstwo Cyfryzacji, które przygotowuje projekt rozporządzenia zmieniającego wzory dokumentów wydawanych z rejestru stanu cywilnego. Ma to umożliwić praktyczne uznawanie małżeństw osób tej samej płci zawartych legalnie w innych państwach UE.

Wicepremier Krzysztof Gawkowski podkreślił, że Polska ma obowiązek uznawać takie małżeństwa. Jak podkreślił, jest to prawo, które musimy i chcemy stosować.

Błaszczak: To niezgodne z Konstytucją

Na działania te i słowa ministra zareagował za pośrednictwem mediów społecznościowych szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. Zdaniem polityka, twierdzenie, że "Polska ma obowiązek uznawać małżeństwa osób tej samej płci" jest niezgodne z Konstytucją RP. "Zgodnie z art. 18 Konstytucji, małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny znajduje się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej" – przypomniał.

Były szef MON podkreślił ponadto, że powoływanie się przez Krzysztofa Gawkowskiego na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jako rzekomo "jasne" i bezwzględnie wiążące w zakresie polskiej polityki rodzinnej jest nadużyciem. "TSUE nie posiada kompetencji do ingerowania w konstytucyjnie zdefiniowany model małżeństwa w państwach członkowskich. Kompetencje Unii w obszarze prawa rodzinnego nie zostały jej przekazane w traktatach, a polityka prorodzinna i status małżeństwa pozostają domeną państw narodowych" – wskazał.

Podsumowując Błaszczak ocenił działania zapowiedziane przez ministra cyfryzacji za nielegalne i sprzeczne z Konstytucją. "Żaden organ unijny nie stoi ponad Konstytucją RP, a minister nie ma prawa zmieniać ustroju państwa rozporządzeniem" – zakończył swój wpis polityk PiS.

