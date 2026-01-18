"Aberracja". Stanowcze słowa Boguckiego: Nie ma na to zgody prezydenta

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że wszystkie państwa członkowskie UE, w tym Polska, mają obowiązek uznawać małżeństwa osób tej samej płci zawarte legalnie w innym kraju UE. Odmowa wpisu takich związków do polskiego rejestru stanu cywilnego narusza prawo UE, w tym zasadę równego traktowania oraz swobodę przemieszczania się i osiedlania się obywateli UE.

Gawkowski zapowiada zmiany w aktach stanu cywilnego

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski (Lewica) poinformował w mediach społecznościowych, że wyrok i oparte na jego podstawie prawo będzie stosowane w Polsce.

Szef resortu cyfryzacji zlecił stworzenie nowych aktów stanu cywilnego, dostosowanych do narzuconych wyrokiem TSUE wytycznych. Chodzi m.in. o wprowadzenie określeń neutralnych płciowo. Zamiast „kobiety” i „mężczyzny” w dokumentach pojawią się „pierwszy małżonek” i „drugi małżonek”.

Dodał, że podpisane dokumenty rozpoczynają proces zmian wzorów aktów stanu cywilnego, tak aby państwo działało „sprawnie i równo wobec wszystkich obywateli”. „To prawo obywateli do równego traktowania, niezależnie od orientacji seksualnej. To kwestia godności, ale także stabilności życiowej rodzin, które już istnieją” – zaznaczył wicepremier.

Bogucki: Nie ma na to zgody prezydenta RP

Do sprawy odniósł się w Polsat News szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki. Prezydencki minister nowe określenia w aktach stanu cywilnego określił mianem „aberracji” i przykładu „skrajnie lewicowej agendy”.

– Za chwilę powiecie, że będzie takie orzeczenie trybunału, że przecież skoro to jest małżeństwo, no to małżeństwo może adoptować dzieci. Do tego dążycie. Nie ma na to zgody ani prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ani olbrzymiej większości rozsądnych, normalnie myślących Polaków – powiedział Zbigniew Bogucki.

