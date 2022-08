Nowe dane o COVID-19. Zmarło kilkudziesięciu chorych

Za okres od 28.07.2022-03.08.2022 r. mamy 21 973 (w tym 3 577 ponownych zakażeń) potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem – podał w środę rano resort zdrowia.

Wśród nowych przypadków odnotowano zakażenia w województwach: mazowieckim (3707), śląskim (2840), małopolskim (1822), dolnośląskim (1759), wielkopolskim (1473), łódzkim (1309), pomorskim (1220), kujawsko-pomorskim (1071), lubelskim (1042), zachodniopomorskim (1041), podkarpackim(1019), podlaskim (848), warmińsko-mazurskim (788), świętokrzyskim (657), opolskim (559) i lubuskim (462).

Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że 356 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

W tym okresie (28.07-03.08.2022 r.) wykonano ponad 64,3 tys. testów na COVID-19, zmarły 73 osoby (20 osób z powodu COVID-19, 53 osoby z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami).

Jak wskazują dane Ministerstwa Zdrowia, od początku pandemii liczba zakażonych koronawirusem wyniosła 6 080 398 osób. Od 4 marca 2020 roku, kiedy odnotowano pierwszy przypadek COVID-19 w Polsce, w wyniku choroby zmarło 116 608 osób.

Niedzielski: W najbliższym czasie liczba przypadków będzie rosła

Pod koniec czerwca minister zdrowia Adam Niedzielski, analizując dane dotyczące zakażeń, wskazał, że "dynamika nieco zwalnia, ale to oczywiście nie oznacza, że w tej chwili mamy apogeum kolejnej fali".

– Przez ostatnie 4 tygodnie, z tygodnia na tydzień mieliśmy wzrosty, które przekraczały skalę 60 proc., był nawet taki dzień, kiedy właśnie w te porównywalne dni między tygodniami, wzrost zakażeń wynosił nawet 80 proc. zakażeń. W tym tygodniu przekroczyliśmy 5 tysięcy nowych przypadków COVID-19. Miało to miejsce w poniedziałek, bo zawsze na początku tygodnia mamy taką zwiększoną liczbę – tłumaczył minister zdrowia Adam Niedzielski 28 lipca.

– Obserwujemy jedno pozytywne zjawisko, to jest właśnie hamowanie dynamiki wzrostu z tygodnia na tydzień, tych nowych przypadków. Dzisiaj ta liczba, która wynosi 3,5 tysiąca nowych przypadków, to jest tak naprawdę 17-18 procentowy wzrost w stosunku do poprzedniego tygodnia – dodał polityk.

