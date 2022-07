Epidemia COVID-19 – wrócą obostrzenia? Deklaracja wiceministra Kraski

Wiceszef resortu zdrowia Waldemar Kraska komentował sytuację epidemiczną w Polsce, podając nowe dane dotyczące zakażeń COVID-19.

Ponad 3,5 tys. nowych zakażeń COVID-19

– Dzisiaj to jest 3721 przypadków, czyli jeżeli porównamy tydzień do tygodnia, to tutaj jest dość dobra wiadomość. Może to jest pojedynczy dzień i trudno może wyciągać wnioski, ale to wzrost tylko o 30 proc., jeżeli popatrzymy tydzień do tygodnia. W poprzednich dniach to było przeważnie koło 60 proc.. Czyli widzimy że ten przyrost nie jest aż tak duży – tłumaczył polityk.

– Także wczorajsze dane, które otrzymaliśmy, pokazują że spada współczynnik R, czyli ten współczynnik trochę wyprzedzający reprodukcję wirusa. On w tej chwili wynosi 1,3. Był prawie 1,5 dla całego kraju – wymienia dalej Kraska.

– Widać, że on zaczyna powolutku spadać. Co prawda niepokojące jest to, że 1/3 wszystkich testów, które wykonujemy, to testy dodatnie. Mam nadzieję, że ta sytuacja się unormuje – dodał wiceminister.

Co z obostrzeniami?

Kraska został też zapytany o możliwy powrotu maseczek czy innych środków ochronnych, stosowanych w ciągu ostatnich dwóch lat, w związku z epidemia koronawirusa.

–Myślę, że obostrzenia nie będą wprowadzane. Będą raczej zalecenia, które także w tej chwili kierujemy także do tej grupy ryzyka – tłumaczył wiceminister. – Jeżeli jesteśmy w miejscu, gdzie nie możemy zachować dystansu, kiedy jest nas dużo, lotnisko, tramwaj, autobus, pociąg, wtedy załóżmy tę maseczkę – dodał polityk.

Wiceszef resortu zdrowia poinformował także, że na czwartą dawkę szczepionki przeciwko COVID-19 zapisało się już 274 tysiące Polaków.

– To dużo i mało. Jeżeli widzimy że uprawnionych jest 4,6 mln, to jednak to nie jest jakaś oszałamiająca liczba. Mam nadzieję, że tych osób będzie przybywało – podkreślił Kraska, informując, że dzisiaj resort rozpoczyna wysyłkę SMS-ów zachęcających osoby z grupy ryzyka do skorzystania ze szczepienia.

