Tusk mówi o "skandalu stulecia". "Robią interesy z łapówkarzem"

W środę podczas wizyty w Cieszynie Tusk był pytany o doniesienia Wirtualnej Polski na temat prezesa koncernu MOL Zsolta Hernadiego. Portal napisał, że biznesmen ścigany jest Europejskim Nakazem Aresztowania i ma do odsiedzenia w Chorwacji 2 lata więzienia za skorumpowanie tamtejszego premiera.

– To jest jedno z najpoważniejszych oskarżeń pod adresem premiera i pana Obajtka – powiedział Tusk. Dodał, że "Zsolt Hernadi jest skazany w Chorwacji za przekupstwo premiera, w sprawie praktycznie identycznej jak dzisiejsza sprzedaż stacji benzynowych MOL-owi".

– Szef MOL-a został skazany prawomocnym chorwackim wyrokiem na 2 lata więzienia za wręczenie łapówki poprzedniemu premierowi chorwackiemu dokładnie w takiej sprawie. Jest Europejski Nakaz Aresztowania dla tego gościa – stwierdził.

Tusk: Morawiecki i Obajtek wiedzieli, z kim robią interesy

Dalej przekonywał, że "Morawiecki i Obajtek wiedzieli, z kim robią interesy". – I dzisiaj sprzedaż temu człowiekowi, to znaczy prowadzonemu przez niego MOL-owi, polskich stacji benzynowych, to jest coś, co dyskwalifikuje całą operację i dyskwalifikuje i premiera, i pana Obajtka w sposób definitywny – ocenił lider PO.

– Robią interesy z łapówkarzem znanym w całej Europie i są to interesy na naszych spółkach energetycznych. Wczoraj powiedziałem: to jest skandal stulecia. Naprawdę tak jest – oświadczył Tusk.

Media: Szef MOL oczyszczony z zarzutów

TVP Info, powołując się na komunikat MOL z 7 lipca br., podało w środę, że prezes MOL-a został już oczyszczony z zarzutów przez Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych (ICSID) — podlegający Bankowi Światowemu sąd arbitrażowy z siedzibą w USA.

Co więcej, na rzecz węgierskiej spółki zasądzono gigantyczne zadośćuczynienie – 235 mln dolarów, czyli ponad 1 mld złotych.

Fuzja Orlenu i Lotosu stała się faktem

1 sierpnia oficjalnie zakończył się proces połączenia PKN Orlen z Grupą Lotos. Zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej, MOL przejmie 417 stacji paliw sieci Grupy Lotos w Polsce, natomiast PKN Orlen kupi od MOL 144 stacje paliw na Węgrzech oraz 41 stacji paliw na Słowacji.

Czytaj też:

MOL chce wejść do Polski szybciej niż przewiduje umowa