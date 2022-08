Tzw. małżeństwa jednopłciowe. NSA odrzuca skargę homoseksualnej pary

Sprawę opisuje portal wpolityce.pl. Według ustaleń dziennikarzy, Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargę dwóch mężczyzn, którzy domagali się zarejestrowania swojego "małżeństwa", które zostało zawarte w Portugalii. Decyzja NSA zamyka możliwość dalszego zaskarżania decyzji na drodze krajowej.

Porażka środowiska LGBT

Para homoseksualistów – Jakub Kwieciński i Dawida Mycek pobrali się w Portugalii, ale po powrocie do Polski nie mogli dokonać tzw. transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa. Po odmowie ze strony kierownika warszawskiego Urzędu Stanu Cywilnego oraz wojewody mazowieckiego, mężczyźni złożyli skargę do Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Sąd w styczniu 2019 roku również odrzucił wniosek pary, uzasadniając to brakiem odpowiednich uregulowań prawnych, które pozwoliłyby na rejestrację ich małżeństwa w Polsce. Mężczyźni zapowiedzieli odwołanie w tej sprawie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale aby to zrobić musieli poczekać na uzasadnienie orzeczenia WSA.

Po otrzymaniu uzasadnienia, mężczyźni, zgodnie z zapowiedzią, złożyli skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten jednak oddalił zażalenie homoseksualnej pary.

Uzasadnienie WSA

Analizując tę sprawę, Wojewódzki Sąd Administracyjny w uzasadnieniu swojej decyzji orzekł, że art. 18 Konstytucji chociaż mówi o szczególnej ochronie i opiece państwa wobec małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, "nie mogłaby stanowić samoistnej przeszkody do dokonania transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa, gdyby w porządku krajowym instytucja małżeństwa jako związku osób tej samej płci była przewidziana".

Art. 18. Konstytucji RP brzmi: "Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej".

