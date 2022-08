KPRM: Wspólne projekty cyfrowe z Ukrainą. W Kijowie podpisano porozumienie

W spotkaniu z dziennikarzami udział wzięli sekretarz stanu w KPRM ds. cyfryzacji Janusz Cieszyński, oraz Mychajło Fedorow, wicepremier oraz minister transformacji cyfrowej Ukrainy.

Polska - Ukraina. Projekty cyfrowe

Cieszyński przedstawił wypracowaną z ukraińskimi urzędnikami regulację, która ma na celu „integrację aplikacji rządowych – ukraińskiej DIIA i polskiego mObywatela, w sposób umożliwiający wyświetlenie w mObywatelu prawa jazdy obywatela Ukrainy”.

„To kolejne wdrożenie, po uruchomionym już trzy tygodnie po rosyjskiej napaści procesie nadawania numerów PESEL i cyfrowym dokumencie tożsamości dla obywateli Ukrainy diia.pl. Po tym jak diia.pl stała się pierwszą w Europie w pełni cyfrową kartą pobytu, korzysta z niej już co czwarty obywatel Ukrainy, którego dane znajdują się w polskim systemie rejestrów państwowych. Aplikacja, okazana razem z dokumentem podróży, umożliwia obywatelom Ukrainy przekraczanie granicy Unii Europejskiej (np. powrót na Ukrainę) oraz ułatwia podróżowanie w ramach strefy Schengen. Zaprezentowane dziś wdrożenie dotyczące prawa jazdy ma zostać udostępnione użytkownikom do końca 2022 roku” – informuje ministerstwo cyfryzacji.

Integracja systemów mObywatel i DIIA

Minister Cieszyński mówił podczas konferencji prasowej, co korzystnego w jego ocenie regulacja przyniesie także obywatelom Polski.

– Internet od początku swojego istnienia przekraczał granice państw. Cieszę się, że ponad granicami będą działać także e-usługi, które rozwijamy wspólnie z naszymi ukraińskimi przyjaciółmi. Zaczęliśmy od rozwiązań, które miały wesprzeć osoby uciekające przed wojną, ale dziś skupiamy się na ułatwianiu życia tym, którzy na co dzień funkcjonują w Polsce i na Ukrainie. Rozwiązania które proponujemy mają działać w dwie strony – docelowo dokumenty polskich obywateli będą mogły funkcjonować w cyfrowej postaci na Ukrainie. – powiedział polityk PiS.

Resort cyfryzacji przypominał także, że „Polska wspiera dostarczanie na Ukrainę systemów łączności satelitarnej Starlink. Zapewniają one łączność na terenach, na których infrastruktura telekomunikacyjna uległa zniszczeniu w wyniku działań wojennych. Do przekazanych przez PKN Orlen 5000 jednostek, w sierpniu dołączyło 5000 kolejnych, co stanowi połowę wszystkich urządzeń wykorzystywanych obecnie przez rząd Ukrainy” – czytamy.

Porozumienie ws. „promowania wspołpracy”

Jak dowiadujemy się z komunikatu, w Kijowie zostało również podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy KPRM a ukraińskim resortem transformacji cyfrowej oraz Państwową Służbą Łączności Specjalnej i Ochrony Informacji Ukrainy. Celem dokumentu jest „promowanie współpracy między Polską a Ukrainą i prowadzenie wymiany w dziedzinach związanych z nowymi technologiami cyfrowymi i cyberbezpieczeństwem”.

Czytaj też:

Nowe świadczenie dla Ukraińców. Dworczyk podał kwoty w hrywnachCzytaj też:

Kolejne przejście graniczne między Polską a Ukrainą. Wskazano termin