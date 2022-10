Mężczyzna chciał się wedrzeć do siedziby PiS. Szukał Kaczyńskiego

Do zdarzenia doszło we wtorek w godzinach popołudniowych. Młody mężczyzna chciał wedrzeć się do siedziby Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Nowogrodzkiej 84/86 w Warszawie. Ponoć krzyczał, że chce spotkać się z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Został wkrótce zatrzymany przez policję.

O sprawie informował Mariusz Gierszewski, dziennikarz Radia Zet.

twitter

Młody mężczyzna miał zachowywać się agresywnie. Ponoć groził ochroniarzowi śmiercią i uszkodził jedne z drzwi.

– O godz. 15 dotarła do nas informacja, że młody mężczyzna wszedł do budynku przy ul. Nowogrodzkiej 84/86. Mężczyzna zaczął grozić ochroniarzowi obiektu oraz dokonał uszkodzenia drzwi. Ochrona budynku poprosiła o pomoc funkcjonariuszy. Po kilku minutach policjanci dokonali zatrzymania sprawcy. Jak się okazało, to 20-letni mężczyzna – przekazał z kolei sierż. szt. Jakub Pacyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa III na Ochocie w rozmowie z portalem Onet.pl.

Obecnie funkcjonariusze ustalają okoliczności całego zajścia. Wiadomo, że całym incydencie nikt nie został ranny.