Flaga UE jako wycieraczka do butów. Młodzież Wszechpolska publikuje zdjęcie z marszu

Młodzież Wszechpolska to jedno ze środowisk narodowych co roku uczestniczących w Marszu Niepodległości. Aktywiści zamieścili w internecie kontrowersyjne zdjęcie z tegorocznych obchodów. Na fotografii widzimy, że wielką flagę Unii Europejskiej rozłożono na ziemi i zrobiono z niej wycieraczkę.

"Brudne buty? Wszechpolacy śpieszą z pomocą! Darmowa wycieraczka przy naszym stanowisku już czeka" – czytamy w komentarzu zamieszczonym na oficjalnym profilu organizacji.

twitter

Sondaż: Jaki jest stosunek Polaków do Marszu Niepodległości?

Ankietowanym przez United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski zadano pytanie: "Czy 11 listopada ulicami Warszawy powinien przejść Marsz Niepodległości organizowany przez środowiska narodowe pod wodzą Roberta Bąkiewicza?".

36,8 proc. respondentów odpowiedziało twierdząco, z czego 18,8 proc. wybrało opcję "zdecydowanie tak", a 19,6 proc. – "raczej tak". Przeciwnego zdania było 47 proc. badanych (10,2 proc. odpowiedziało "raczej nie", zaś 36,8 proc. – "zdecydowanie nie").

Szczegóły Marszu Niepodległości w Warszawie

Marsz Niepodległości, jak co roku, ruszy 11 listopada z ronda Romana Dmowskiego w Warszawie. Trasa będzie taka sama, co w poprzednich latach. Hasło tegorocznego Marszu Niepodległości to "Silny Naród, Wielka Polska".

W czwartek, 10 listopada w programie "#Jedziemy" w TVP Info Robert Bąkiewicz poinformował, że organizatorzy są dobrze przygotowani na tegoroczne wydarzenie. Podczas manifestacji będzie działać między innymi specjalna straż marszu.

– W piątek około godz. 13:30 odmówimy Różaniec święty w intencji naszej ojczyzny. Potem, po przemówieniach kombatantów wojennych i odśpiewaniu hymnu państwowego, ruszymy w stronę błoni Stadionu Narodowego w Warszawie, gdzie marsz zakończy się pokazami artystycznymi i wystąpieniami – powiedział Robert Bąkiewicz.

Czytaj też:

Maraton Chopinowski z okazji Święta NiepodległościCzytaj też:

Duda: Niepodległość nie jest dana raz na zawszeCzytaj też:

„Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!”