Policja zatrzymała dwie osoby ws. Iwony Wieczorek. Będzie przełom w śledztwie?

O sprawie informuje stacja RMF FM. Na polecenie małopolskiego wydziału Prokuratury Krajowej policjanci zatrzymali Pawła P. oraz kobietę. Oboje są znajomymi Wieczorek.

P. uczestniczył w imprezie z Iwoną Wieczorek w nocy z 16 na 17 lipca 2010, a więc w wieczór, kiedy dziewczyna zaginęła. Wiadomo, że prawie 2 miesiące temu policjanci przeszukali dom Pawła P., zabezpieczając telefon oraz karty pamięci.

Na razie nie ma żadnych bliższych informacji na temat drugiej zatrzymanej osoby. Wiadomo, że P. oraz kobieta są w drodze do siedziby krakowskiej prokuratury, gdzie zostaną przesłuchani.

Kluczowy świadek

W niedzielę 11 grudnia media informowały o zgłoszeniu się na policję w Chorzowie kluczowego świadka w sprawie tajemniczego zaginięcia kobiety. To słynny "mężczyzna z białym ręcznikiem", który szedł na Wieczorek, kiedy ta wracała nad ranem do domu. Prawdopodobnie był on ostatnią osobą, która widziała zaginioną.

Mężczyzna został przesłuchany w charakterze świadka przez funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji, którzy przyjechali w tym celu na Śląsk. Po rozmowie mężczyzna został zwolniony do domu.

Tajemnicze zaginięcie

Zaginięcie Iwony Wieczorek to jedna z najbardziej tajemniczych spraw ostatnich lat. Doszło do niego nad ranem 17 lipca 2010 roku. Dziewczyna bawiła się ze znajomymi w sopockim klubie, ale po wyjściu z niego miała się z nimi pokłócić i odłączyć od przyjaciół. Kamera miejskiego monitoringu ostatni raz zarejestrowała ją przy wejściu numer 63 na plażę w gdańskim Jelitkowie. Z tego miejsca do domu miała ok. 2 km, ale aby tam dotrzeć, musiała przejść przez tereny leśno-parkowe. Tu ślad po dziewczynie się urywa

W 2020 roku do nowych świadków w sprawie dotarła reporterka TVP Info. W programie "Alarm" przedstawiono relację sąsiadów dziewczyny, którzy twierdzą że feralnej nocy słyszeli jej kłótnię ze znajomymi. Po nagranie z monitoringu policja miała się do nich zgłosić dopiero dwa tygodnie po zaginięciu Iwony. Wtedy jednak nagrał się już inny materiał.

