Warszawa: Rekordowa wigilia dla bezdomnych, samotnych i potrzebujących

Można powiedzieć, że była to wigilia ponad podziałami. Obok siebie stanęli reprezentanci rządu, duchowieństwo, AgroUnia i główni darczyńcy, czyli Omenaa Mensah i Rafał Brzoska, którzy sfinansowali 3000 posiłków na największej Wigilii dla Samotnych w Polsce i 10000 śpiworów dla gości Wigilii i noclegowni w całym kraju. Warszawska Wigilia dla Samotnych i Uchodźców to ewenement w skali kraju, u zarania którego stała współpraca Fundacji Wolne Miejsce z wojewodą mazowieckim.

W wigilii wzięło udział ponad dwa tysiące osób samotnych. To rekordowa liczba w Warszawie. O wypowiedzi poprosiliśmy uczestników i organizatorów. – Setki miejsc, zastawionych, przygotowanych świątecznie, jedzenie w takiej ilości, że można sobie dokładać do woli. Piękne takie wszystko – powiedział wzruszony pan Michał.

– Nie chcę mówić za wiele. Samo bycie tutaj jest dla mnie nadzieją, że w ludziach jest dobroć i nie wszystko stracone – dodała starsza kobieta o imieniu Monika.

– To nie tyle wigilia dla bezdomnych, jak czasami się mówi, ale dla osób samotnych. To prawda, że bywa i tak, że osoba samotna jest bezdomna, ale nie zawsze. Czasami coś się wydarzyło w naszym życiu, w tym roku nawet, np. śmierć współmałżonka i wtedy często taka osoba nie chce być sama i wybiera miejsce takie jak nasze – powiedział nam Mikołaj Rykowski, który 20 lat temu pierwszy raz postanowił, że puste miejsce przy jego stole wigilijnym nie będzie puste.

– Nasza obecność tu zrodziła się z potrzeby serca. Byliśmy na wakacjach i było nam miło i ciepło i pomyśleliśmy sobie, że nie zawsze tak jest wszystkim – wspominała Omenaa Mensah, filantropka, która z mężem, Rafałem Brzoską, zostali głównymi sponsorami przedsięwzięcia.

– Najważniejszy jest dla nas przekaz, który powinien pójść za tymi wigiliami. My, Polacy, jesteśmy przyzwyczajeni do wolnego miejsca przy stole wigilijnym, ale nie wszyscy odpowiedzieliśmy sobie na pytanie co by było, gdyby o dwudziestej ktoś biedny, z problemami nagle zadzwonił, zapukał do naszych drzwi. Nie wiadomo ile drzwi zostałoby otwartych dla potrzebujących. Myślę, że właśnie dlatego należy wspierać takie inicjatywy, by nikt tego dnia nie był sam ze względu na swoją sytuację materialną lub losową – przekonywał Rafał Brzoska.

Wigilia dla Samotnych zorganizowana została po raz pierwszy w Warszawie przez Fundację Wolne Miejsce. Wieczerza odbyła się w wigilię w Warszawskim Centrum Expo XXI przy ul. Prądzyńskiego. W pomoc zaangażowało się około 300 wolontariuszy, rolnicy, Kościół i świat biznesu. Oprócz stolicy, wydarzenie odbywa się m.in w Katowicach, Kołobrzegu, Olsztynie, Lublinie, Przemyślu.

Robert Wyrostkiewicz