Polska wydala rosyjskich dyplomatów. "Zostali uznani za persona non grata"

Informację o wydaleniu z Polski rosyjskich dyplomatów potwierdził Interii rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński.

Polska wydala trzech rosyjskich dyplomatów. Chodzi o konsulat w Poznaniu

– Zostali uznani za persona non grata w związku z wycofaniem zgody na funkcjonowanie konsulatu Rosji w Poznaniu – poinformował rzecznik.

Jak podkreśla portal, komentarz ten to odniesienie do poniedziałkowych doniesień RIA Nowosti. Kremlowska agencja, powołując się na ambasadora Rosji w Polsce Siergieja Andriejewa, poinformowała, że w związku z zamknięciem konsulatu w Poznaniu polskie władze nakazały trzem rosyjskim dyplomatom opuszczenie kraju do 30 listopada.

– W notatce nie ma wzmianki o pracownikach technicznych (...). Ten sam termin został wyznaczony na wyjazd trzech pracowników dyplomatycznych naszego konsulatu generalnego. Jeśli chodzi o personel techniczny, nie jest on uznany za osoby niepożądane – przekazał Andriejew.

Polska zamyka konsulat Rosji. "Próby dywersji"

Przypomnijmy, że o wycofaniu zgody na funkcjonowanie rosyjskiego konsulatu w Poznaniu poinformował w ubiegłym tygodniu szef MSZ Radosław Sikorski.

– W ostatnich dniach sąd w Polsce uznał, że prokuratura przedstawiła mocne dowody na to, że w Polsce doszło do próby dywersji i że za tą próbą dywersji stał obcy wywiad. Polski sąd nie zgodził się na dobrowolne poddanie się karze przez potencjalnego sprawce, żądając wyższego wymiaru kary – powiedział Sikorski podczas briefingu prasowego.

Minister podkreślił, że jako szef MSZ "dysponuje informacjami, że za próbami w Polsce, jak i w krajach sojuszniczych, stoi Federacja Rosyjska". – W związku z tym podjąłem decyzję o wycofaniu zgody na funkcjonowanie konsulatu Federacji Rosyjskiej w Poznaniu. Jej personel zostanie uznany za osoby niepożądane w Rzeczpospolitej Polskiej. Żądamy zaprzestania prowadzenia wojny hybrydowej przeciwko Polsce i jej sojusznikom. W wypadku kontynuacji rezerwujemy prawo do podejmowania kolejnych stanowczych działań – przekazał Radosław Sikorski.

