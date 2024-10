Polska zamyka konsulat Rosji. Sikorski: Mam informacje o próbach dywersji

Minister o sprawie poinformował podczas briefingu prasowego. – W ostatnich dniach sąd w Polsce uznał, że prokuratura przedstawiła mocne dowody na to, że w Polsce doszło do próby dywersji i że za tą próbą dywersji stał obcy wywiad. Polski sąd nie zgodził się na dobrowolne poddanie się karze przez potencjalnego sprawce, żądając wyższego wymiaru kary – powiedział Sikorski podczas briefingu prasowego.

Minister podkreślił, że jako szef MSZ "dysponuje informacjami, że za próbami w Polsce, jak i w krajach sojuszniczych, stoi Federacja Rosyjska". – W związku z tym podjąłem decyzję o wycofaniu zgody na funkcjonowanie konsulatu Federacji Rosyjskiej w Poznaniu. Jej personel zostanie uznany za osoby niepożądane w Rzeczpospolitej Polskiej. Żądamy zaprzestania prowadzenia wojny hybrydowej przeciwko Polsce i jej sojusznikom. W wypadku kontynuacji rezerwujemy prawo do podejmowania kolejnych stanowczych działań – przekazał Radosław Sikorski.

twitter

Z kolei w serwisie X minister napisał: "Rosja prowadzi wojnę hybrydową. Dopuszcza się prób dywersji na terenie Polski. Jako Minister Spraw Zagranicznych moim obowiązkiem jest stanowczo zareagować. Pierwszy krok to zamknięcie Konsulatu Rosji w Poznaniu. Nie cofniemy się ani o krok. Bronimy Rzeczpospolitej, bronimy Polaków".

Sikorski: Rosjanie werbują ludzi z więzień, wpychają do Polski i UE

Podczas konwencji Koalicji Obywatelskiej premier Donald Tusk zapowiedział, że na posiedzeniu rządu przedstawi szczegóły strategii migracyjnej Polski. Poinformował też, że jednym z jej elementów będzie czasowe terytorialne zawieszenie prawa do azylu. Oświadczył przy tym, że rząd nie będzie respektować i wdrażać europejskich pomysłów godzących w bezpieczeństwo Polski, takich jak unijny pakt migracyjny.

Szef polskiej dyplomacji gościł we włoskiej telewizji, gdzie wyjaśniał, dlaczego polski rząd ma takie plany. – My nie podejrzewamy. My wiemy, że Rosjanie werbują ludzi z syryjskich więzień, sprowadzają ich do Rosji, Białorusi, a następnie wpychają siłą do Polski, a tym samym do UE. Sam ubiegałem się o azyl polityczny w latach 80-tych na podstawie Konwencji Genewskiej, ale Konwencja Genewska została podpisana w 1951 roku, kiedy kraje komunistyczne uniemożliwiały ludziom wyjazd, a teraz Rosja wypycha ludzi siłą – mówił Radosław Sikorski.

– Zdecydowaliśmy więc, że przez ograniczony czas, 90 dni, na ograniczonym terytorium, tylko na obszarze granicy polsko-białoruskiej, będziemy mogli odmówić tym zorganizowanym grupom prawa do ubiegania się o azyl. Nadal będzie można ubiegać się o azyl w polskich konsultach w Mińsku lub Moskwie. Ale nie będzie można siłą wtargnąć na teren UE – przekonywał minister.

Czytaj też:

Spotkanie w Berlinie. Sikorski: Lepiej by było, gdyby Polska była zaproszona