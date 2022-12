Polska i Francja zatwierdziły umowę na dostawę dwóch satelitów obserwacyjnych

"Ministrowie obrony Polski i Francji podpisali umowę na dostawę 2 satelitów obserwacyjnych wraz ze stacją odbiorczą w Polsce. Satelity zwiększą zdolności Wojska polskiego w zakresie pozyskiwania danych rozpoznawczych w oparciu o satelity obserwacyjne, działające w ramach francusko-polskich konstelacji" – podaje MON na Twitterze.

twitter

Jak wskazano, dzięki satelitom możliwe będzie pozyskiwanie danych rozpoznawczych w zakresie rozpoznania obrazowego z dokładnością do 30 cm, a działanie w ramach konstelacji pozwoli na zobrazowanie znacznie większego obszaru Ziemi, niż jest to możliwe w przypadku jednego państwa.

twitter

Błaszczak: Jesteśmy sojusznikami

– Dzięki satelitom możliwe będzie pozyskiwanie danych rozpoznawczych w zakresie rozpoznania obrazowego z dokładnością do 30 cm, a działanie w ramach konstelacji pozwoli na zobrazowanie znacznie większego obszaru Ziemi, niż jest to możliwe w przypadku jednego państwa. cieszę się, że we współpracy z Francją wzmacniamy Wojsko Polskie. W zasadzie już od podpisania umowy Polska będzie miała dostęp do danych rozpoznawczych z francuskiej konstelacji. Umowa dotyczy pozyskania dwóch satelitów oraz utworzenia stacji naziemnej – powiedział wicepremier, minister obrony Mariusz Błaszczak po spotkaniu ze swoim francuskim odpowiednikiem.

– Jesteśmy sojusznikami, jesteśmy przyjaciółmi. Jest wiele pół do współpracy między Polską i Francją. Rozmawialiśmy także o tym jak wesprzeć Ukrainę – poinformował minister obrony.

– Łączy nas bardzo wiele z historycznego punktu widzenia, ale mamy też wiele wspólnych planów. Zatwierdzona dziś umowa w znaczący sposób przyczyni się do zwiększenia zdolności do prowadzenia rozpoznania przez polskie Siły Zbrojne – dodał Mariusz Błaszczak.

Czytaj też:

Soboń: W kolejnych latach będziemy wydawać na armię 4,2-4,3 proc. PKB