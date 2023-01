Awantura w TVP Info. Senator opozycji wyszedł ze studia

Do awantury w niedzielnym programie "Woronicza 17" doszło po tym, jak Jacek Bury zarzucił Orlenowi, że zawyżał ceny paliw na stacjach pod koniec ubiegłego roku. Miłosz Kłeczek tłumaczył, że ropę naftową kupuje się z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, a ceny paliw są odzwierciedleniem cen, za które kupowano baryłkę ropy wcześniej.

– Pan czyni zarzut, że paliwo nie jest drogie, czyli chciałby pan, żeby Polacy tankowali po 10 zł i kupowali chleb po 30 zł, czego oczekiwał Donald Tusk? To jest pana marzenie, panie senatorze. Może pana na to stać, bo pan handluje rosyjskimi ogórkami, za co pan przepraszał – mówił prowadzący.

– Nie przepraszałem. Ale widzę, że pan świetle zarabia, dostaje pan dotacje ze Skarbu Państwa. Ja tu mam coś dla pana – oświadczył Bury, po czym wyjął zielonego ogórka, podszedł do Kłeczka i uderzając warzywem w stół powiedział: "Jest pan swego rodzaju mendą, proszę bardzo, to jest dla pana".

Kłeczek do Burego: Osiągnął pan poziom dna

– Panie senatorze, pan się chyba źle czuje – odparł Kłeczek i odrzucił ogórka w stronę Burego. – Dziękuję, ale zachowujecie się państwo niepoważnie, jest pan po prostu zwykłym funkcjonariuszem. Nie chcę pana obrażać tutaj, bo szkoda... Wychodzę, bo merytoryka tutaj nie istnieje, a Prawo i Sprawiedliwość pomaga okradać Polaków – oznajmił polityk.

– Osiągnął pan poziom dna. (…) To jest zaplanowana akcja przedstawiciela Polski 2050. Rozumiem, że pan podekscytował się zbliżającymi wyborami, przygotował sobie inscenizację i tylko wyczekiwał momentu, kiedy ta szopka medialna powinna być przez pana odstawiona. A to jest proszę państwa rosyjski ogórek, którym pan senator handluje – powiedział Kłeczek.

– To jest polski ogórek! – krzyczał już zza kulis Bury.