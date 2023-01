Prezydent Polski cieszy się największym zaufaniem Ukraińców spośród światowych liderów

Polska od początku agresji Rosji wspiera Ukrainę. Zarówno politycznie, jak i militarnie. Wyniki badania przeprowadzonego przez ośrodek Info Sapiens LLC nie powinny więc budzić zdziwienia. 87 proc. obywateli Ukrainy ufa prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Żaden inny zagraniczny przywódca nie notuje tak wysokiego poziomu zaufania wśród Ukraińców.

Na drugim miejscu w tym zestawieniu znalazł się przywódca USA Joe Biden, któremu ufa 79 proc. Ukraińców. Dalej jest szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, ciesząca się zaufaniem 73 proc. uczestników badania. Na czwartym miejscu znalazł się szef brytyjskiego rządu Rishi Sunak – ufa mu 64 proc. mieszkańców Ukrainy.

Polityk najmniej godny zaufania? Bez zaskoczeń

Na czele rankingu nieufności znajduje się prezydent Rosji Władimir Putin (nie ufa mu 97 proc. badanych), który to zdecydował na ataku na Ukrainę 24 lutego 2022 r. Kolejny jest przywódca Białorusi, Alaksandr Łukaszenko (nie ufa mu 94 proc. respondentów). Mińsk od początku wojny wspiera Rosję. Co prawda na razie Białoruś nie weszła do walk aktywnie, jednak udostępnia armii rosyjskiej swoje terytorium. 73 proc. Ukraińców nie ufa prezydentowi Chin, Xi Jinpingowi a 69 proc. premierowi Węgier, Viktorowi Orbanowi.

"W ciągu roku o 14,1 punktu procentowego wzrosła nieufność Ukraińców wobec prezydenta Francji, Emmanuela Macrona (z 35 do 49,1 proc.) a aż o 27,1 punktu procentowego wzrosła nieufność Ukraińców do prezydenta Turcji, Recepa Tayyipa Erdogana (z 19,5 do 46,6 proc.). 41,4 proc. Ukraińców nie ufa kanclerzowi Niemiec, Olafowi Scholzowi (ufa mu 49,2 proc.)" – opisuje rp.pl.

Badanie zostało przeprowadzone między 16 a 25 grudnia 2022 roku.

