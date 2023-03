"Szczerze mówiąc nie wiedziałem o tym". Wpadka prezydenta Dudy?

– Mam kolejną dobrą wiadomość. Ukraińcy postanowili zamówić w Fabryce Broni Radom kolejne egzemplarze karabinków GROT – poinformował w czwartek wicepremier i szef MON Mariusz Błaszczak. Polityk podał informację podczas wywiadu dla Polskiego Radia.

Cytat z wypowiedzią ministra w tej sprawie opublikowano na Twitterze resortu. Po kilku godzinach pod wpisem pojawił się komentarz opublikowany z konta prezydenta Andrzeja Dudy.

"Nie, nie było takich ustaleń. Szczerze mówiąc nie wiedziałem o tym, ale też jak widać nie dał mi tego. A mógł dać do ogłoszenia jutro w Radomiu. Życie…" – napisano we wpisie, który zniknął po kilku minutach.

Tymczasem jak podaje Kancelaria Prezydenta, jutro Duda odwiedzi Fabrykę Broni "Łucznik" w Radomiu.

Błaszczak o ataku na swoje biuro

W trakcie wywiadu szef MON skomentował też atak na swoje biuro poselskie w Legionowie. Do incydentu doszło we wtorek, po godzinie 21 – poinformował rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek.

"Dzisiaj co najmniej trzy kamienie z rąk nieznanych sprawców poleciały na szybę biura poselskiego wicepremiera" – napisał w w środę, mediach społecznościowych, Bochenek, pokazując zdjęcia biura posła PiS, wicepremiera.

Komentując sytuacje Błaszczak nie szczędził mocnych słów pod adresem opozycji. To właśnie polityków formacji opozycyjnych wskazał jako odpowiedzialnych za, jak to określił, "wściekliznę i hejt" jaki ma miejsce w przestrzeni publicznej.

– Dla mnie to nie ulega żadnej wątpliwości, wystarczy sobie na przykład odtworzyć wypowiedzi Donalda Tuska, kiedy to atakował chociażby prezesa NBP, mówiąc o tym, że należy go zdjąć ze stanowiska, mimo że wszyscy doskonale wiedzą, że prezes NBP jest wybierany przez Sejm na kadencję. To jest realizacja w praktyce tego hasła ośmiu gwiazdek – powiedział wicepremier i szef MON w „Sygnałach dnia” PR1.

